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Sahilde bu çiçeği gören sakın koparmasın! Cezası ev parasını buluyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kum zambakları, Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sahilleri süsledi. Kent merkezinden Erdemli'ye, Silifke'den Anamur'a kadar birçok sahilde açan kum zambaklarını koparma veya ekosistemlerine zarar vermenin cezası da dudak uçuklattı.

Sahilde bu çiçeği gören sakın koparmasın! Cezası ev parasını buluyor 1

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de her yıl olduğu gibi bu sene de sahiller kum zambaklarıyla gelinliğini giydi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kum zambakları; kent merkezinden Erdemli'ye, Silifke'den Anamur'a kadar birçok sahilde çiçeklerini açtı.

Sahilde bu çiçeği gören sakın koparmasın! Cezası ev parasını buluyor 2

Özellikle deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile Erdemli Talat Göktepe Çamlığı sahillerinde daha yoğun olarak gözlemlenen zambaklar, sahillere ayrı bir güzellik kattı.

Sahilde bu çiçeği gören sakın koparmasın! Cezası ev parasını buluyor 3

KUM ZAMBAKLARINA "KOPARMAYIN" UYARISI
Talat Göktepe Çamlığı'nda kampa gelen vatandaşlar da kum zambaklarının doğal güzelliğine dikkat çekerek, zambakların korunması için sürekli uyarılar yapıldığını anlattı.

Erdemli Belediyesi tarafından Talat Göktepe Çamlığı Sahili'nde kum zambaklarının bulunduğu alanlara uyarı levhaları konuldu. Vatandaşlardan zambaklara zarar vermemeleri istendi.

Sahilde bu çiçeği gören sakın koparmasın! Cezası ev parasını buluyor 4

KUM ZAMBAĞINI KOPARMANIN CEZASI 3,5 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Öte yandan kum zambaklarını koparan ve ekosistemlerine zarar verenlere yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 669 bin 245 TL'den başlayarak 3 milyon 496 bin 767 TL'ye kadar ceza kesilebildiği bildirildi.

Sahilde bu çiçeği gören sakın koparmasın! Cezası ev parasını buluyor 5

"ETRAFIMIZ KUM ZAMBAKLARIYLA DOLU, GÜZEL BİR ORTAM"

Eskişehir'den Mersin'e kampa gelen Murat Çulha, kum zambaklarının bulunduğu bölgenin güzelliğine dikkat çekti.

Çulha, "Etrafımız kum zambaklarıyla dolu, güzel bir ortam. Tam da zambakların açma dönemi. Nadir görülen bir bitki, korunması lazım. Levhalar asılmış, 'koparmayın', 'zarar vermeyin' diyorlar. Zaten bildiğim kadarıyla da koparmanın yüklü bir miktarda cezası var. Bitkilerimizi koruyalım diyorum, özellikle kum zambakları korunmaya muhtaç. Soyu tükenen bir bitki, bunlara iyi bakılması lazım. Eminim vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olacaklardır" dedi.

Sahilde bu çiçeği gören sakın koparmasın! Cezası ev parasını buluyor 6

"SAKIN KOPARTMAYIN"

Konya'dan ailesiyle gelerek kamp yapan Metin Söğütlü ise kum zambaklarının kokusuna dikkat çekerek, "Mükemmel bir yer, zambakların kokusu bambaşka. Akşam vaktinde dolunayla beraber kokusunu hissederseniz mükemmel" diye konuştu.

Sahilde bu çiçeği gören sakın koparmasın! Cezası ev parasını buluyor 7

Kamp alanlarındaki zambakları koruyanlara teşekkür eden Söğütlü, "Cezası 700 bin lira civarında. Sakın kopartmayın, ocağınıza incir ağacı dikersiniz, aynı zamanda dünyanın damarlarından birini kesmiş olursunuz. Burası bildiğim kadarıyla yetişme bölgesi. Arkadaşlara ellerinden geldiği kadar yardımcı olun. Biz de geldiğimiz zaman en azından tekrar bunu bulabilelim" ifadelerini kullandı.

Sahilde bu çiçeği gören sakın koparmasın! Cezası ev parasını buluyor 8
Bu çiçeği koparan yandı BU ÇİÇEĞİ KOPARAN YANDI
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