Sahilde bu çiçeği gören sakın koparmasın! Cezası ev parasını buluyor

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kum zambakları, Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sahilleri süsledi. Kent merkezinden Erdemli'ye, Silifke'den Anamur'a kadar birçok sahilde açan kum zambaklarını koparma veya ekosistemlerine zarar vermenin cezası da dudak uçuklattı.

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de her yıl olduğu gibi bu sene de sahiller kum zambaklarıyla gelinliğini giydi. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kum zambakları; kent merkezinden Erdemli'ye, Silifke'den Anamur'a kadar birçok sahilde çiçeklerini açtı.

Özellikle deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile Erdemli Talat Göktepe Çamlığı sahillerinde daha yoğun olarak gözlemlenen zambaklar, sahillere ayrı bir güzellik kattı.

KUM ZAMBAKLARINA "KOPARMAYIN" UYARISI

Talat Göktepe Çamlığı'nda kampa gelen vatandaşlar da kum zambaklarının doğal güzelliğine dikkat çekerek, zambakların korunması için sürekli uyarılar yapıldığını anlattı. Erdemli Belediyesi tarafından Talat Göktepe Çamlığı Sahili'nde kum zambaklarının bulunduğu alanlara uyarı levhaları konuldu. Vatandaşlardan zambaklara zarar vermemeleri istendi.

KUM ZAMBAĞINI KOPARMANIN CEZASI 3,5 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKIYOR Öte yandan kum zambaklarını koparan ve ekosistemlerine zarar verenlere yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 669 bin 245 TL'den başlayarak 3 milyon 496 bin 767 TL'ye kadar ceza kesilebildiği bildirildi.