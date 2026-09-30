Sahilde bu çiçeği gören sakın koparmasın! Cezası ev parasını buluyor
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kum zambakları, Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de sahilleri süsledi. Kent merkezinden Erdemli'ye, Silifke'den Anamur'a kadar birçok sahilde açan kum zambaklarını koparma veya ekosistemlerine zarar vermenin cezası da dudak uçuklattı.
Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de her yıl olduğu gibi bu sene de sahiller kum zambaklarıyla gelinliğini giydi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan kum zambakları; kent merkezinden Erdemli'ye, Silifke'den Anamur'a kadar birçok sahilde çiçeklerini açtı.
Özellikle deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile Erdemli Talat Göktepe Çamlığı sahillerinde daha yoğun olarak gözlemlenen zambaklar, sahillere ayrı bir güzellik kattı.
KUM ZAMBAKLARINA "KOPARMAYIN" UYARISI
Talat Göktepe Çamlığı'nda kampa gelen vatandaşlar da kum zambaklarının doğal güzelliğine dikkat çekerek, zambakların korunması için sürekli uyarılar yapıldığını anlattı.
Erdemli Belediyesi tarafından Talat Göktepe Çamlığı Sahili'nde kum zambaklarının bulunduğu alanlara uyarı levhaları konuldu. Vatandaşlardan zambaklara zarar vermemeleri istendi.
KUM ZAMBAĞINI KOPARMANIN CEZASI 3,5 MİLYON TL'YE KADAR ÇIKIYOR
Öte yandan kum zambaklarını koparan ve ekosistemlerine zarar verenlere yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 669 bin 245 TL'den başlayarak 3 milyon 496 bin 767 TL'ye kadar ceza kesilebildiği bildirildi.
"ETRAFIMIZ KUM ZAMBAKLARIYLA DOLU, GÜZEL BİR ORTAM"
Eskişehir'den Mersin'e kampa gelen Murat Çulha, kum zambaklarının bulunduğu bölgenin güzelliğine dikkat çekti.
Çulha, "Etrafımız kum zambaklarıyla dolu, güzel bir ortam. Tam da zambakların açma dönemi. Nadir görülen bir bitki, korunması lazım. Levhalar asılmış, 'koparmayın', 'zarar vermeyin' diyorlar. Zaten bildiğim kadarıyla da koparmanın yüklü bir miktarda cezası var. Bitkilerimizi koruyalım diyorum, özellikle kum zambakları korunmaya muhtaç. Soyu tükenen bir bitki, bunlara iyi bakılması lazım. Eminim vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı olacaklardır" dedi.