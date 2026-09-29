Fren yerine gaza basınca olanlar oldu! Cip otomobille birlikte kafeye daldı

Çekmeköy'de iddiaya göre fren yerine gaza basan cip sürücüsü, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç kafeye girerken, kazada yaralanan olmadı. Korku dolu anlar ise kameraya yansıdı.

Korkutan kaza, saat 12.30 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde bir AVM'nin otoparkında meydana geldi. ÇEKMEKÖY'DE SANİYE SANİYE KAZA: CİP, OTOMOBİLİ SÜRÜKLEYEREK KAFEYE GİRDİ İddiaya göre, otoparkta park halinde bulunan cipin sürücüsü hareket ettiği sırada fren yerine gaza bastı.

Cip, park halindeki 34 MIP 648 plakalı otomobile çarptı. 2 araç sürüklenerek kafeye girdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kafenin çevresine şerit çekerek önlem aldı.

Dükkana giren araçlar çekiciyle çıkarılırken, kafede ve dükkanın önünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Cip sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

HASAR OLUŞTU

Kafede ve araçlarda hasar oluştu. Jandarma ekiplerinin incelemesi sürerken, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.