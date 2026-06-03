Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 699 bin TL
Nesli tükenme tehlikesi altındaki endemik Tülüşah çiçeği görenleri büyüledi. Koruma altındaki eşsiz bitkiye zarar verenlere ise 2026 yılı için tam 699 bin 245 TL ceza uygulanıyor.
Türkiye'de yalnızca Kuşadası çevresinde yetişen ve nesli kritik tehlike altında bulunan Tülüşah çiçeği yeniden açtı. "Çok tehlikede" kategorisinde yer alan endemik bitki doğaseverlerin ilgi odağı olurken, yetkililer dikkat çeken bir uyarı yaptı. Tülüşahı koparan, zarar veren ya da yaşam alanını tahrip edenlere yüz binlerce liralık ceza kesilecek.
"CR" KATEGORİSİNDE
Bu yıl ilk olarak Soğucak altındaki belediyeye ait park alanında açan Tülüşah, görkemli güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Adını, Milli Park'ın da bulunduğu Samson Dağları'nın antik isminden alan Tülüşah, IUCN Tehlike Kategorisi'nde "CR" (Çok Tehlikede) olarak yer almakta olup, Yaylaköy'den başlayarak denize doğru uzanan Soğucak eteklerinde yayılış gösteriyor.
KOPARANA 699 BİN 245 TL İDARİ PARA CEZASI
Tülüşahların koparılması, yaşam alanlarının tahrip edilmesi veya bitkilere zarar verilmesi halinde, 2026 yılı için 699 bin 245 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Tülüşahların endemik bir bitki olduğundan ve Kuşadası'nın sembolü olduğundan bahseden için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, "4 Haziran 2026 Perşembe günü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'nün organizasyonunda, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde saat 14.30'da Tülüşah Sergisi'nin açılışı gerçekleştirilecektir. Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü, DKMP Söke Şefliği, Yayla İlkokulu, İstek Kuşadası Okulları, Merdiven Toplumsal Girişim Gelişim Derneği, Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK) ve EKODOSD Derneği sergiye katkı sunmaktadır. Kuşadası'nın eşsiz doğal miraslarından biri olan Tülüşahı daha yakından tanımak için tüm halkımızı serginin açılışına bekliyoruz" dedi.