Böylesi ilk kez görüldü! Akılalmaz yöntem İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda, Güney Amerika'dan gelen gübre yülü gemiden 228 kilonun üzerinde kokainin ele geçirildi. Londra'da "Happy Monday" adlı uyuşturucu şebekesinde de faaliyet gösteren İngiliz uyruklu Antony M. ile birlikte 15 uyuşturucu kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı. Giriş Tarihi: 06.10.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 15:12
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de Ambarlı Limanı'na gübre yüklü bir konteynerin özel boşluklarına dağıtılmış halde kokain maddesinin olduğu istihbaratını aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR KOKAİN YÜKLÜ KONTEYNIR GEMİSİ GÜNEY AMERİKA'DAN YOLA ÇIKTI Deniz yoluyla uyuşturucu sevkiyatı istihbaratı üzerine harekete geçen polis, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, Güney Amerika ülkesi Kolombiya'dan 1 ay önce yola çıkan adı açıklanmayan gemiye 30 Eylül'de Ambarlı Limanı'nda operasyon düzenledi. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda gemide dedektör köpeklerle arama yapıldı. Aramalarda 6 konteynırda yaklaşık 119 ton gelen 3 bin 500 çuval fosfat gübre çuvalları tespit edildi. ÇUVALLARDAKİ GÜBRE İÇİNE SERPİŞTİRİLMİŞ UYUŞTURUCU SEVKİYATI Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine aramalarını söz konusu konteynerlerde yoğunlaştıran polis güçleri, Ambarlı Limanı Ana Terminalindeki gemiden indirilen konteynerleri didik didik aradı. Tarayıcı veya servis köpekleri ile tespit edilme ihtimalini azaltmak için gübrelerin arasında serpildiği belirlenen uyuşturucu karmalı gübre çuvallarını limana indiren emniyet ekipleri, yaklaşık 119 ton gübre yüklü konteynerler çuvallarını numune almak için İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuarına götürdü. ÇUVALLAR İSTANBUL BÖLGE POLİS KRİMİNAL LABORATUARINA GÖTÜRDÜ Alınan numunelerin, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan ilk incelemelerinde yasal yükün arasında gizlenmiş kokain olduğu anlaşıldı. Laboratuarda çok kısa sürede incelenen gübre içindeki maddelerin, 228 kilo 438 gram gelen saf kokain olduğu belirtilirken, operasyonda biri 'doktor' lakaplı organizatörlerden İngiliz uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Antony M., şebekenin Türkiye ayağını yürüten Ş.Z. ve M.D.'nin de aralarında olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. OPERASYONDA 'DOKTOR' LAKAPLI İNGİLİZ ÇETE ÜYESİ DE YAKALANDI Yüklü miktarda uyuşturucuyu deniz yoluyla Türkiye'ye sokan çetenin, Londra merkezli "Happy Monday" adlı uyuşturucu şebekesine mensup İngiliz üyesi Antony M.'nin, uluslararası uyuşturucu piyasasında 'doktor' lakabıyla anıldığı ve bu tür uyuşturucu sevkiyatında gübrelerin arasına serpilen kokainleri ayrıştırma işleminde görevlendirildiği öğrenildi. İngiliz vatandaşı Antony M.'nin, ülkesinde de Londra merkezli bir uyuşturucu çetesinin önemli ortaklarından olduğu kaydedildi. Türkiye'ye getirilen uyuşturucu maddesinin, iç piyasaya sürülmek için sokulduğu öğrenildi.