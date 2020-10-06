Böylesi ilk kez görüldü! Akılalmaz yöntem

ÇUVALLAR İSTANBUL BÖLGE POLİS KRİMİNAL LABORATUARINA GÖTÜRDÜ

Alınan numunelerin, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstanbul Bölge Kriminal Polis

Laboratuvarında yapılan ilk incelemelerinde yasal yükün arasında gizlenmiş kokain olduğu anlaşıldı. Laboratuarda çok kısa sürede incelenen gübre içindeki maddelerin, 228 kilo 438 gram gelen saf kokain olduğu belirtilirken, operasyonda biri 'doktor' lakaplı organizatörlerden İngiliz uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Antony M., şebekenin Türkiye ayağını yürüten Ş.Z. ve M.D.'nin de aralarında olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.



