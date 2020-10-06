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Haberler Galeri Açık lise öğrencilerine son dakika uyarısı! 2020-2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders seçme işlemleri...

Açık lise öğrencilerine son dakika uyarısı! 2020-2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders seçme işlemleri...

AÖL kayıt yenileme işlemlerinde son günlere girildi. AÖL'de eğitimini sürdüren öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin detayları araştırıyor. Yeni dönem kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos'ta başlamıştı. Ekim ayına girmemiz ile birlikte başvuruların hangi tarihte biteceği merak ediliyordu. Peki, 2020-2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders seçme ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.10.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 15:26
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Açık lise öğrencilerine son dakika uyarısı! 2020-2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders seçme işlemleri...

AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler yeni dönem hazırlıklarını sürdürüyor. Mezun olabilmek için kayıt yaptıracak öğrenciler, başvurualrın son gününü araştırıyor. Peki, 2020-2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açık lise öğrencilerine son dakika uyarısı! 2020-2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders seçme işlemleri...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemleri 7 Eylül'de başladı. Kayıt yenileme başvuruları 9 Ekim Cuma günü sona erecek. Yeni döneme ilişkin sınav takvimi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Açık lise öğrencilerine son dakika uyarısı! 2020-2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders seçme işlemleri...

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilik durumu "Silik, Donuk veya Aktif" olan öğrencilerden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinitamamlatmak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

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Açık lise öğrencilerine son dakika uyarısı! 2020-2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders seçme işlemleri...

DERS SEÇİMİ

Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrenciler, öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

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Açık lise öğrencilerine son dakika uyarısı! 2020-2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders seçme işlemleri...

AÖL KAYIT YENİLEME SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)