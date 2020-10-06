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Açık lise öğrencilerine son dakika uyarısı! 2020-2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders seçme işlemleri...
AÖL kayıt yenileme işlemlerinde son günlere girildi. AÖL'de eğitimini sürdüren öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin detayları araştırıyor. Yeni dönem kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos'ta başlamıştı. Ekim ayına girmemiz ile birlikte başvuruların hangi tarihte biteceği merak ediliyordu. Peki, 2020-2021 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Ders seçme ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 06.10.2020 15:22Güncelleme Tarihi: 06.10.2020 15:26