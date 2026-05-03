Alman "Bosch" anneliği hedef aldı! Skandal reklam filmine peş peşe tepkiler: Annelik değersizleştirilemez
Alman markası Bosch firmasının Medina Turgul DDB reklam ajansına çektirdiği ve anneliği hedef alan skandal reklam filmi tepkilerin odağına yerleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Göktaş, anneliğin reklam diline indirgenerek değersizleştirilemeyeceğini belirterek "Annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz" dedi.
ANNELİĞİ HEDEF SKANDAL REKLAM!
Bosch'un, Medina Turgul DDB Reklam Ajansı imzası taşıyan ve annelik kavramını merkezine alan reklam filmi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı reklamın annelik kavramını ele alış biçimini eleştirirken, konu siyasetin de gündemine girdi.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN SERT TEPKİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, yaptığı açıklamada anneliğin yalnızca bireysel bir rol değil, toplumsal sürekliliğin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. Göktaş, "Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir" ifadelerini kullandı.
"KABUL ETMİYORUZ"
Açıklamasında anneliğin kapsamına da değinen Göktaş, bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten ve geleceğe hazırlayan her kadının biyolojik ya da koruyucu gerçek bir anne olduğunu vurguladı. Bu bağın hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını belirtti.
"Sevginin her biçimi kıymetlidir ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini kabul etmiyoruz" diyen Göktaş, anneliğin bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve geleceğin taşıyıcısı olduğunu ifade etti.
REKLAMI HAZIRLAYAN ŞİRKET CEO'SU YAHUDİ!
Öte yandan reklamın arkasındaki Medina Turgul DDB Reklam Ajansı'nın CEO'su Jeff Medina'nın kökenine dair bilgiler de sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Reklamı hazırlayan Medina Turgul DDB Reklam Ajansının CEO'su Jeff Medina aslında Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu.
ADETA AİLE KURUMUNA SAVAŞ!
Türkiye'nin aile kurumuyla alakalı 10 yıllık eylem planı açıkladığı bir günde Bosch firmasının bu reklam filmini yayınlaması "aileye karşı savaş olarak" yorumlandı.
GERİ ADIM: SİLDİLER
Almanya'ya ait olan Bosch'un anneliği hedef alan reklam filmi gelen tepkilerden dolayı kaldırıldı.