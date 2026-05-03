Alman "Bosch" anneliği hedef aldı! Skandal reklam filmine peş peşe tepkiler: Annelik değersizleştirilemez

Bakan Göktaş'ın X hesabından yaptığı paylaşım

BAKAN GÖKTAŞ'TAN SERT TEPKİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, yaptığı açıklamada anneliğin yalnızca bireysel bir rol değil, toplumsal sürekliliğin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti. Göktaş, "Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir" ifadelerini kullandı.

"KABUL ETMİYORUZ"

Açıklamasında anneliğin kapsamına da değinen Göktaş, bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten ve geleceğe hazırlayan her kadının biyolojik ya da koruyucu gerçek bir anne olduğunu vurguladı. Bu bağın hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını belirtti.

"Sevginin her biçimi kıymetlidir ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini kabul etmiyoruz" diyen Göktaş, anneliğin bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve geleceğin taşıyıcısı olduğunu ifade etti.