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Bombalar altında hayata gözlerini açıyorlar | A Haber Ukrayna'da doğum hastanesinde
Rus saldırılarının devam ettiği Ukrayna'da birçok yer sığınağa çevrilmiş durumda. Öte yandan Kiev'in en büyük kadın doğum hastanesinin bodrum kata doğumhaneye çevrildi. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu orada gözlerini savaşa açan bebeklerin yaşadıklarını aktardı.
Giriş Tarihi: 02.03.2022 15:02Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 16:24