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Bombalar altında hayata gözlerini açıyorlar | A Haber Ukrayna'da doğum hastanesinde

Rus saldırılarının devam ettiği Ukrayna'da birçok yer sığınağa çevrilmiş durumda. Öte yandan Kiev'in en büyük kadın doğum hastanesinin bodrum kata doğumhaneye çevrildi. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu orada gözlerini savaşa açan bebeklerin yaşadıklarını aktardı.

Giriş Tarihi: 02.03.2022 15:02 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 16:24
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Bombalar altında hayata gözlerini açıyorlar | A Haber Ukrayna’da doğum hastanesinde

Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

Şu anda bir kadın doğum hastanesindeyiz. Burada birkaç günlük bebekler savaşın soğuk yüzüyle tanıştı. Bebekler sağlıklı şekilde olmasa bile hayata tutunmaya devam ediyorlar.

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Bombalar altında hayata gözlerini açıyorlar | A Haber Ukrayna’da doğum hastanesinde

Burada her yerde yeni doğan bebekler var. Şu anda her biri hastanenin sığınağa dönüştürülen bodrum katındalar.

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Bombalar altında hayata gözlerini açıyorlar | A Haber Ukrayna’da doğum hastanesinde

Bebekler bu ortada hayata tutunmaya çalışacaklar. Hastanenin yıkık dökük rutubet dolu bodrumunda gözlerini açtılar.

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Bombalar altında hayata gözlerini açıyorlar | A Haber Ukrayna’da doğum hastanesinde

Bodrum katında şu anda hamile olan kadınlar doğum yapmayı bekliyorlar. Ortamın ne kadar sağlıklı olduğunu kestirmek mümkün değil.

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Bombalar altında hayata gözlerini açıyorlar | A Haber Ukrayna’da doğum hastanesinde

Şu anda burada annesiyle olan bebekler var bazılarının babası ise cephe hattında direnişe katılıyorlar.