Tarım ve Orman Bakanlığı 559 hileli ürünü açıkladı: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar | Vatandaşın sağlığıyla oynadılar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli ürünler listesi gündeme oturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hileli ürün kullanarak zehir saçan firmalar tek tek ifşa edildi. Bakanlık denetimleri sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler Bakanlık sitesinden ilan edildi. Yayımlanan listede et ürünleri, çay, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar açıklandı. Buna göre, et ve üt ürünleri kapsamında 559 ürün uygunsuz bulundu. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı listesinde yer alan ve hile yapan firmalar…

Giriş Tarihi: 02.03.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 12:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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