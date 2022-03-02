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Haberler Galeri Tarım ve Orman Bakanlığı 559 hileli ürünü açıkladı: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar | Vatandaşın sağlığıyla oynadılar

Tarım ve Orman Bakanlığı 559 hileli ürünü açıkladı: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar | Vatandaşın sağlığıyla oynadılar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli ürünler listesi gündeme oturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hileli ürün kullanarak zehir saçan firmalar tek tek ifşa edildi. Bakanlık denetimleri sonucunda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler Bakanlık sitesinden ilan edildi. Yayımlanan listede et ürünleri, çay, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar açıklandı. Buna göre, et ve üt ürünleri kapsamında 559 ürün uygunsuz bulundu. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı listesinde yer alan ve hile yapan firmalar…

Giriş Tarihi: 02.03.2022 12:19 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 12:19
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Tarım ve Orman Bakanlığı 559 hileli ürünü açıkladı: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar | Vatandaşın sağlığıyla oynadılar

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolataların yer aldığı, 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 559 hileli ürünü açıkladı: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar | Vatandaşın sağlığıyla oynadılar

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ!

Duyuruda, alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ ve margarin, çikolata ve kakao ürünleri, et ve et ürünleri, takviye edici gıdalar-enerji içecekleri ile süt ve süt ürünlerinde taklit-tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ürünlerin listesi yer aldı. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı 559 hileli ürünü açıkladı: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar | Vatandaşın sağlığıyla oynadılar

İŞTE TARIM BAKANLIĞI HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ!

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Tarım ve Orman Bakanlığı 559 hileli ürünü açıkladı: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar | Vatandaşın sağlığıyla oynadılar
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Tarım ve Orman Bakanlığı 559 hileli ürünü açıkladı: İşte isim isim et, çikolata ve zeytinyağında hile yapan firmalar | Vatandaşın sağlığıyla oynadılar