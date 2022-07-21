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Bolu'daki içme suyu zehirlenmesinde tablo ağırlaşıyor! 7'si yoğun bakımda 36 kişi tedavi altında
Türkiye'nin anbean takip ettiği Bolu'daki içme suyundan zehirlenme olayında yeni gelişmeler yaşandı. Zehirlendiği düşünülen kişilerin sayısı 71'e çıktı. Tedavileri yapılan 35 kişi taburcu olurken, 7'si yoğun bakımda olmak üzere 36 kişinin daha hastanede tedavilerinin sürdüğü açıklandı.
Giriş Tarihi: 21.07.2022 09:24Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 09:28