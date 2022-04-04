Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe açıldı! Heyelan böyle temizlendi

HER İKİ İSTİKAMET TRAFİĞE KAPANDI

Ankara yönünü tamamen, İstanbul yönünü ise tek şeridini kapatan toprak sebebiyle Bolu Dağı Tüneli her iki istikamette de trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Abant Kavşağı ve Kaynaşlı gişelerinden D100 Karayoluna yönlendirildi.