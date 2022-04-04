04 Nisan 2022, Pazartesi
Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe açıldı! Heyelan böyle temizlendi
Bolu Dağı Tüneli'nin girişinin kapanmasına neden olan toprak kütlesi iş makineleriyle kaldırılıp, yolda yıkama çalışması yapıldı. Yaklaşık 44 saatin ardından yol, 16.00'da çift yönlü ulaşıma açıldı. Bolu Dağı Tüneli'nde heyelanın ardından başlayan toprak kaldırma çalışmaları bugün sabah saatleri itibariyle tamamlanmıştı.
Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 16:19
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