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Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe açıldı! Heyelan böyle temizlendi

Bolu Dağı Tüneli'nin girişinin kapanmasına neden olan toprak kütlesi iş makineleriyle kaldırılıp, yolda yıkama çalışması yapıldı. Yaklaşık 44 saatin ardından yol, 16.00'da çift yönlü ulaşıma açıldı. Bolu Dağı Tüneli'nde heyelanın ardından başlayan toprak kaldırma çalışmaları bugün sabah saatleri itibariyle tamamlanmıştı.

Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 16:19
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Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe açıldı! Heyelan böyle temizlendi

Bolu'da, edinilen bilgiye göre yoğun kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla birlikte yumuşayan toprak Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde önceki gün heyelana sebep oldu.

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Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe açıldı! Heyelan böyle temizlendi

HER İKİ İSTİKAMET TRAFİĞE KAPANDI

Ankara yönünü tamamen, İstanbul yönünü ise tek şeridini kapatan toprak sebebiyle Bolu Dağı Tüneli her iki istikamette de trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Abant Kavşağı ve Kaynaşlı gişelerinden D100 Karayoluna yönlendirildi.

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Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe açıldı! Heyelan böyle temizlendi

TOPRAK KALDIRMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Bolu Dağı Tüneli'nde heyelanın ardından başlayan toprak kaldırma çalışmaları bugün sabah saatleri itibariyle tamamlandı.

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Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe açıldı! Heyelan böyle temizlendi

BUGÜN SAAT: 16.00'DA TRAFİĞE AÇILDI

Son dakika haberine göre temizlik çalışmalarının sona yaklaştığı Bolu Dağı Tüneli ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü saat: 16.00'da yolun trafiğe açılacağı bilgisini verdi.

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Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe açıldı! Heyelan böyle temizlendi