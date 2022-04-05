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Ukrayna’dan sürüklenen mayınlardaki sembollerin anlamı nedir? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

Karadeniz'de rastlanan serbest mayınlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, ülkemizin mayın avlama hususunda ciddi bir altyapısı olduğunu dile getirdi. Dr. Güçlüer, açıklamalarının devamında "Türkiye'nin 11 mayın avlama gemisi var. Özellikle elindeki 6 mayın avlama gemisinin oluşturduğu filo, NATO'da en güçlü filolardan biridir" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 05.04.2022 11:38
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Ukrayna’dan sürüklenen mayınlardaki sembollerin anlamı nedir? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

Rusların muhtemel Odessa çıkarmalarına karşı Ukrayna tarafından 3 farklı bölgede döşendiği öne sürülen mayınlardan bazılarının bulunduğu yerden koparak serbest sürüklenme ile Karadeniz sahillerine kadar geldiği doğrultusunda iddialar olduğunu ifade eden Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, bu mayınların Odessa'dan geldiğine ilişkin henüz yeterli delilin olmadığını söyledi. Dr. Güçlüer, "Odessa açıklarında mayın tarlası var mı yok mu Ukraynalılar bunu teyit etmedi. Varsa bunun kaçı koptu, kaçı kopmadı bilmiyoruz. Ayrıca kopmayanlar varsa mayınlar nerede bunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla bu çok spekülatif bir konu" dedi.

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Ukrayna’dan sürüklenen mayınlardaki sembollerin anlamı nedir? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

"ÇOK CİDDİ ÖNLEMLER ALINMIŞ DURUMDA SÜRÜKLENME İSTİKAMETLERİ GÜN GÜN HESAPLANABİLİYOR"

Türkiye'nin 11 mayın avlama gemisi olduğuna değinen Dr. Güçlüer, bunlardan 6'sının NATO'da en güçlü filolardan olduğunu söyledi. Oşinografik verilere göre mayınların olası sürüklenme hız ve istikametlerinin geriye doğru sarılarak gün gün hesaplanabildiğini de belirten Dr. Güçlüer, "Geliş yolları mutlaka hesaplandığı için mayın avlama filosu şu an filo Karadeniz'de. Ayrıca su yüzeyinde araştırma yapan çok sayıda SAT ve SAS timleri var. Yani çok ciddi önlemler alınmış durumda" dedi.

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Ukrayna’dan sürüklenen mayınlardaki sembollerin anlamı nedir? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

"ASLINDA O KADAR BAĞIMSIZ HAREKET ETMİYORLAR"

Mayınların deniz içinde oluşan doğal hareketlilik yönünde rota izlediklerini ifade eden Dr. Güçlüer, "Yani bunlar aslında o kadar bağımsız hareket etmiyorlar. Suyun yoğunluk farkı, sıcaklık farkı, rüzgâr, akıntı gibi çeşitli şekillerde oluşabilecek hareketlere bağlı olarak yer değiştiriyorlar. Bu parametrelere ilişkin elde yeterli veri olduğu için serbest mayınların olası sürüklenme rotaları da hesaplanabiliyor. Türkiye'de bu olası rotaların hesaplanması için gerekli teknoloji ve alt yapı fazlasıyla mevcut. Dolayısıyla bu konuda yetkililerin söylediklerini takip etmek önemli" şeklinde konuştu.

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Ukrayna’dan sürüklenen mayınlardaki sembollerin anlamı nedir? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

"MAYINLARIN ÜZERİNDEKİ SEMBOLLER ARAŞTIRILIYOR"

Mayınlara dair incelemeler yapıldığını vurgulayan Dr. Güçlüer şunları söyledi:

"Bulunan mayınların üzerindeki seri ve kafile numaraları, patlayıcının cinsini gösteren semboller ve diğer tanımlayıcı özelliklere ilişkin işaretler var. Bunlar tek tek araştırılıyor. Muhtemelen bu mayınların ne zaman üretildiği, hangi fabrikada üretildiği, oradan kimlere satıldığı, hangi rotalarla el değiştirildiği ve en son nerede olduğu tespit edilecektir. Türkiye'nin yıllardır sürdürdüğü terörle mücadelede sahip olduğu kriminal alt yapısı oldukça yüksek. Dolayısıyla bu mayınların izini de sürecek kapasiteye sahiptir."

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Ukrayna’dan sürüklenen mayınlardaki sembollerin anlamı nedir? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

"BALIKÇI GEMİLERİNDE ÖLÜMCÜL YARALARA NEDEN OLABİLİR"

Mayınlar eğer başka yerden geldiyse Türkiye'nin gerekeni yapacağını söyleyen Dr. Güçlüer, "Bulunan mayınlar küçük tip Rus mayını görünümündeler. Yani bunlar Boğaz'dan geçen büyük gemilere büyük zararlar veremezler. Öldürücü, batırıcı bir etki yaratamazlar ama bizim balıkçı filoları ve balıkçı gemilerine karşı ciddi tehlike oluşturabilirler. O yüzden özellikle balıkçı kardeşlerimizin, balıkçı filolarımızın, yetkililerin günlük verdiği bilgilere ve talimatlara mutlaka uymaları önem arz etmektedir" uyarısında bulundu.