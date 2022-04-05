05 Nisan 2022, Salı
Ukrayna’dan sürüklenen mayınlardaki sembollerin anlamı nedir? Uzman isimden dikkat çeken açıklama
Karadeniz'de rastlanan serbest mayınlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, ülkemizin mayın avlama hususunda ciddi bir altyapısı olduğunu dile getirdi. Dr. Güçlüer, açıklamalarının devamında "Türkiye'nin 11 mayın avlama gemisi var. Özellikle elindeki 6 mayın avlama gemisinin oluşturduğu filo, NATO'da en güçlü filolardan biridir" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 05.04.2022 11:38
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13