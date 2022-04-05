Ukrayna’dan sürüklenen mayınlardaki sembollerin anlamı nedir? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

Rusların muhtemel Odessa çıkarmalarına karşı Ukrayna tarafından 3 farklı bölgede döşendiği öne sürülen mayınlardan bazılarının bulunduğu yerden koparak serbest sürüklenme ile Karadeniz sahillerine kadar geldiği doğrultusunda iddialar olduğunu ifade eden Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, bu mayınların Odessa'dan geldiğine ilişkin henüz yeterli delilin olmadığını söyledi. Dr. Güçlüer, "Odessa açıklarında mayın tarlası var mı yok mu Ukraynalılar bunu teyit etmedi. Varsa bunun kaçı koptu, kaçı kopmadı bilmiyoruz. Ayrıca kopmayanlar varsa mayınlar nerede bunu da bilmiyoruz. Dolayısıyla bu çok spekülatif bir konu" dedi.