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Gece gündüz tetikteler! Teröristlerin korkulu rüyası komandolar

Erzurum ve çevre illerdeki operasyonlarla teröristlerin kış üslenmesine darbe vuran İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, örgüt faaliyetlerinin deşifre edilip önlenmesi, örgüt mensuplarının yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi amacıyla teröristlerin izini sürüyor. İlkbahara rağmen karla kaplı kırsalda teröristlerin barınabilecekleri terk edilmiş ev, sığınak, barınak ve mağaraları tek tek kontrol eden komandolar, her daim göreve hazır olmak için eğitimlerini aksatmıyor.

Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 16:15
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Gece gündüz tetikteler! Teröristlerin korkulu rüyası komandolar

Kışın kırsalda teröristlerin peşini bırakmayan Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, ilkbaharda da terör örgütlerinin olası yapılanma ve faaliyetlerini önlemek amacıyla gece gündüz görev yapıyor.

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Gece gündüz tetikteler! Teröristlerin korkulu rüyası komandolar

PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik kış boyunca operasyonlarını kararlılıkla yürüten, örgütlerin faaliyetlerinin deşifre edilip önlenmesi, örgüt mensuplarının yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi amacıyla görev yapan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Dumlu Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı komandolar, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

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Gece gündüz tetikteler! Teröristlerin korkulu rüyası komandolar

Sadece Erzurum'da değil, çevre illerdeki operasyonlara da destek vererek teröristlerin kış üslenmesine büyük darbe vuran jandarma komandolar, halkın huzur ve güvenliği için her daim göreve hazır bekliyor.

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Gece gündüz tetikteler! Teröristlerin korkulu rüyası komandolar

Zorlu iklim ve hava şartlarına karşın daima göreve hazır olmak için eğitim ve tatbikatlarını aksatmayan komandolar, nisan ayı olmasına rağmen Erzurum'da her sabah sporlarını karlı zeminde yapıyor.

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Gece gündüz tetikteler! Teröristlerin korkulu rüyası komandolar

Yaklaşık bir saat süren sabah sporunun ardından yüksek mukavemetli iplikten üretilen kumaşlarla hazırlanan su itici özelliğe sahip yeni nanoteknolojik kamuflajları giyip silahlarını kuşanan komandolar, görev için komutanlarının vereceği emirleri bekliyor.