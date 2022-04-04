Gece gündüz tetikteler! Teröristlerin korkulu rüyası komandolar

Erzurum ve çevre illerdeki operasyonlarla teröristlerin kış üslenmesine darbe vuran İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, örgüt faaliyetlerinin deşifre edilip önlenmesi, örgüt mensuplarının yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi amacıyla teröristlerin izini sürüyor. İlkbahara rağmen karla kaplı kırsalda teröristlerin barınabilecekleri terk edilmiş ev, sığınak, barınak ve mağaraları tek tek kontrol eden komandolar, her daim göreve hazır olmak için eğitimlerini aksatmıyor.

Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 16:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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