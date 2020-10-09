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AÖL kayıt yenileme bitti mi? Açık lise sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...
Açık lise sınavları ne zaman? MEB tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavları için kayıt yenileme işlemleri alındı. 2020-2021 1. dönem sınavlarına katılabilmek için kayıt yenileme yapan öğrenciler sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. Kayıt yenileme yapamayanlar ise kayıtların ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme bitti mi? Açık lise sınavları ne zaman? İşte 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...
Giriş Tarihi: 09.10.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 16:51
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