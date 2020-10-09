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Haberler Galeri AÖL kayıt yenileme bitti mi? Açık lise sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

AÖL kayıt yenileme bitti mi? Açık lise sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

Açık lise sınavları ne zaman? MEB tarafından gerçekleştirilen açık lise sınavları için kayıt yenileme işlemleri alındı. 2020-2021 1. dönem sınavlarına katılabilmek için kayıt yenileme yapan öğrenciler sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. Kayıt yenileme yapamayanlar ise kayıtların ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme bitti mi? Açık lise sınavları ne zaman? İşte 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 16:46 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 16:51
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AÖL kayıt yenileme bitti mi? Açık lise sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

AÖL kayıt yenileme bitti mi? 2020-2021 AÖL kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler sınavlara hazırlanmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı AÖL'de eğitimini sürdüren öğrenciler son gelişmeleri yakından takip ediyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖL kayıt yenileme bitti mi? Açık lise sınavları ne zaman? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL kayıt yenileme bitti mi? Açık lise sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

AÖL KAYIT YENİLEME BİTTİ Mİ?

2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemleri 7 Eylül - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

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AÖL kayıt yenileme bitti mi? Açık lise sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-2021 1 .dönem AÖL sınavı 5-6 Aralık 20202 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri ise 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak.

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AÖL kayıt yenileme bitti mi? Açık lise sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?

Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

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AÖL kayıt yenileme bitti mi? Açık lise sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.