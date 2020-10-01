MSB duyurdu! 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olur? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Son dakika... MSB tarafından Kasım celbi askerlik yerleri duyurusu yayımlandı. Yeni dönemde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, askerlik yerlerinin ne zaman ve nereden açıklanacağını merak ediyor. MSB tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte askerlik yerleri ve sevk işlemlerinin detayları belli oldu. Peki, 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olur? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.10.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 13:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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