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Haberler Galeri MSB duyurdu! 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olur? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

MSB duyurdu! 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olur? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Son dakika... MSB tarafından Kasım celbi askerlik yerleri duyurusu yayımlandı. Yeni dönemde silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, askerlik yerlerinin ne zaman ve nereden açıklanacağını merak ediyor. MSB tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte askerlik yerleri ve sevk işlemlerinin detayları belli oldu. Peki, 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olur? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.10.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020 13:32
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MSB duyurdu! 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olur? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Son dakika... Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği askerlik yerleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından 2020 Kasım celbine ilişkin duyuru yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağı duyuruldu. Peki, 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olur? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSB duyurdu! 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olur? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2000/4 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

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MSB duyurdu! 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olur? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

KASIM 2020 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

İşte MSB'nin yayımladığı Kasım 2020 sınıflandırma dönemi duyurusu:

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MSB duyurdu! 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olur? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

1. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Kasım 2020 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

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MSB duyurdu! 2000/4 askerlik yeri ne zaman belli olur? 2020 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

3. Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.