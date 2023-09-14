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Boğaz'da al gülüm ver gülüm! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göz yumdu Halk TV patronu kaçak inşaata beton attı

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Sarıyer'de Boğaz manzaralı villasındaki kaçak inşaat çalışması tam gaz devam ediyor. Villanın etrafını tamamen kapattıran Mahiroğlu, çatı katını da tamamlarken önceki akşam saatlerce mikserler villaya beton döktü.

Giriş Tarihi: 14.09.2023 07:43
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Boğaz’da al gülüm ver gülüm! CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göz yumdu Halk TV patronu kaçak inşaata beton attı

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu, İstanbul Sarıyer'de Boğaz'a nazır villasında kaçak yapılaşmayı tam gaz sürdürüyor. Villanın etrafını tamamen kapattıran Mahiroğlu, çatı katını da tamamlarken önceki akşam saatlerce mikserler villaya beton döktü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Boğaz’da al gülüm ver gülüm! CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göz yumdu Halk TV patronu kaçak inşaata beton attı

Okulların açılmasıyla erken saatte uyumak için yataklarına giden çocuklar inşaat çalışmaları nedeniyle uyuyamadı. Çevre sakinlerinin şikâyetine de aldırış etmeyen Mahiroğlu, kaçak yapılaşmayı bir an önce bitirmek için elinden geleni yapıyor.

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Boğaz’da al gülüm ver gülüm! CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göz yumdu Halk TV patronu kaçak inşaata beton attı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, 1 Eylül'de villadaki kaçak yapılaşmayı tutanak altına almış, Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü'ne yazı yazarak kaçağın yıkılması gerektiğini belirtmişti.

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Boğaz’da al gülüm ver gülüm! CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göz yumdu Halk TV patronu kaçak inşaata beton attı

Ancak bakanlık yazısına rağmen İBB yönetimi herhangi bir işlem gerçekleştirmedi. Bunu fırsat bilen Halk TV patronu, tüm şikâyetlere rağmen bildiğini okumaktan geri durmuyor.

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Boğaz’da al gülüm ver gülüm! CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göz yumdu Halk TV patronu kaçak inşaata beton attı

ÇOCUKLU AİLELER RAHATSIZ

Kaçak yapılaşmaya yönelik ısrarlı takibini sürdüren SABAH drone'u villanın son durumunu da görüntüledi. Önceki gün bütün gün devam eden çalışmalarda Mahiroğlu, çatı kısmını da kapattı.