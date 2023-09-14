HaberlerGaleriBoğaz'da al gülüm ver gülüm! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göz yumdu Halk TV patronu kaçak inşaata beton attı
Boğaz'da al gülüm ver gülüm! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göz yumdu Halk TV patronu kaçak inşaata beton attı
Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Sarıyer'de Boğaz manzaralı villasındaki kaçak inşaat çalışması tam gaz devam ediyor. Villanın etrafını tamamen kapattıran Mahiroğlu, çatı katını da tamamlarken önceki akşam saatlerce mikserler villaya beton döktü.