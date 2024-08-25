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Haberler Galeri Birçok ili sel vurdu felaketten acı haber geldi! 1 kişi öldü 1 kişi kayıp | Şiddetli sağanak dehşeti yaşattı

Birçok ili sel vurdu felaketten acı haber geldi! 1 kişi öldü 1 kişi kayıp | Şiddetli sağanak dehşeti yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası yurdun bazı noktalarında şiddetli sağanak sele dönüştü. Felaketin yaşandığı noktalardan biri olan Kırşehir'den acı haber geldi. Sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan selin vurduğu illerden biri de Kayseri oldu. Kayseri'de 1 kişi sulara kapılarak kayboldu. İşte yurtta selin etkili olduğu iller ve son durum...

Giriş Tarihi: 25.08.2024 00:31 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 00:43
Birçok ili sel vurdu felaketten acı haber geldi! 1 kişi öldü 1 kişi kayıp | Şiddetli sağanak dehşeti yaşattı

Meteoroloji birçok il sağanak uyarısında bulunmuştu. Bu uyarılar sonrası çok sayıda ilde sağanak etkili oldu. Sele dönüşen sağanak bazı noktalarda hayatı felç etti ve sel felaketinden acı haber geldi.

Birçok ili sel vurdu felaketten acı haber geldi! 1 kişi öldü 1 kişi kayıp | Şiddetli sağanak dehşeti yaşattı

KIRŞEHİR

Kırşehir'de etkili olan sağanak yağışın neden olduğu selde 1 kişi hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Uzun Ali köyünde aniden bastıran şiddetli yağış sele neden oldu. Birçok tarlanın su altında kaldığı sel felaketinde Mustafa Akar adlı kişi sel sularına kapıldı.

Birçok ili sel vurdu felaketten acı haber geldi! 1 kişi öldü 1 kişi kayıp | Şiddetli sağanak dehşeti yaşattı

Felaketin ardından yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgede zarar tespit çalışmalarına başladı. Yağışlar, Boztepe ilçesi ve köylerinde de etkili oldu.

Birçok ili sel vurdu felaketten acı haber geldi! 1 kişi öldü 1 kişi kayıp | Şiddetli sağanak dehşeti yaşattı

KAYSERİ

Kayseri'nin Bünyan ilçesinebağlı Güllüce Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele oldu. Sel sularının vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar oluşurken, birçok evi de su bastı.

Birçok ili sel vurdu felaketten acı haber geldi! 1 kişi öldü 1 kişi kayıp | Şiddetli sağanak dehşeti yaşattı

Sel nedeniyle araçlar sel sularında kalırken, bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi.

Selin ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda arama kurtarma, Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi.