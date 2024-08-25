25 Ağustos 2024, Pazar
Birçok ili sel vurdu felaketten acı haber geldi! 1 kişi öldü 1 kişi kayıp | Şiddetli sağanak dehşeti yaşattı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası yurdun bazı noktalarında şiddetli sağanak sele dönüştü. Felaketin yaşandığı noktalardan biri olan Kırşehir'den acı haber geldi. Sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan selin vurduğu illerden biri de Kayseri oldu. Kayseri'de 1 kişi sulara kapılarak kayboldu. İşte yurtta selin etkili olduğu iller ve son durum...
Giriş Tarihi: 25.08.2024 00:31 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 00:43