9. YARGI PAKETİ SON DURUM NE? 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Maddeler sıralandı: Genel af, ceza indirimi...

Paketin İçeriğinde Yer Alan Önemli Düzenlemeler

Pakette öne çıkan düzenlemeler arasında ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz düzenlemeleri bulunuyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu düzenlemelerden bazılarını şu şekilde açıkladı:

Trafikten Men Edilen Araçların Satışı: Karayolları Trafik Kanunu uyarınca trafikten men edilen ve yediemin otoparklarında bulunan, ancak sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışı konusunda yeni bir düzenleme getiriliyor. Bu sayede, araçların çürümeden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Kadına Soybağı Davası Hakkı: Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için dava açma hakkı, üçüncü kişi ile sınırlı kalmayacak. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı tanınacak.

Vakıflara Vergi Muafiyeti: Vakıflar Genel Müdürlüğü ile onun idare ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf tutulacak. Bu düzenleme, vakıfların mali yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.

Yüksek Yargıya Ek Ödenek: Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.