25 Ağustos 2024, Pazar
9. YARGI PAKETİ SON DURUM NE? 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Maddeler sıralandı: Genel af, ceza indirimi...
Meclisin tatile girmesiyle birlikte 9. yargı paketi, genel af ve ceza indirimi gibi kritik maddelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Vatandaşlar, yargı paketinin ne zaman çıkacağı ve Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığı konusunda merakla bekleyişini sürdürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamalar bu süreçte dikkatle takip edilirken, 9. yargı paketine ilişkin son gelişmeler büyük bir ilgiyle izleniyor. İşte, merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 25.08.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 09:39