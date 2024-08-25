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Haberler Galeri 9. YARGI PAKETİ SON DURUM NE? 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Maddeler sıralandı: Genel af, ceza indirimi...

9. YARGI PAKETİ SON DURUM NE? 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Maddeler sıralandı: Genel af, ceza indirimi...

Meclisin tatile girmesiyle birlikte 9. yargı paketi, genel af ve ceza indirimi gibi kritik maddelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Vatandaşlar, yargı paketinin ne zaman çıkacağı ve Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığı konusunda merakla bekleyişini sürdürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamalar bu süreçte dikkatle takip edilirken, 9. yargı paketine ilişkin son gelişmeler büyük bir ilgiyle izleniyor. İşte, merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 09:39
9. YARGI PAKETİ SON DURUM NE? 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Maddeler sıralandı: Genel af, ceza indirimi...

9. yargı paketi, kamuoyunda geniş yankı uyandırarak ülke gündeminde önemli bir yer tutuyor. İçeriğinde yer alan ve toplumun büyük kesimini ilgilendiren maddeler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Paketin ayrıntıları belirginleşirken, Resmi Gazete'de yayımlanması için geri sayım başladı. Peki, 9. yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte, bu kritik sürece dair son gelişmeler...

9. YARGI PAKETİ SON DURUM NE? 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Maddeler sıralandı: Genel af, ceza indirimi...

9. Yargı Paketi: Meclis Genel Kurulu'nda Görüşülmeyi Bekliyor

9. Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'nda kabul edildikten sonra Meclis Genel Kurulu'nda ele alınmak üzere sırasını bekliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 20 farklı kanunda değişiklik öngören ve 39 maddeden oluşan bu kapsamlı kanun teklifinin, milletvekillerinin takdiriyle Meclis'te uzlaşı içinde kabul edileceğine olan inancını dile getirdi. Tunç, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Meclis tatilinin sona ermesiyle birlikte, yargı paketi üzerindeki görüşmeler yeniden başlayacak.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM NE? 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Maddeler sıralandı: Genel af, ceza indirimi...

9. Yargı Paketi Neleri Kapsıyor?

Cezasızlık algısını sona erdirme amacı taşıyan 9. Yargı Paketi, adalet hizmetlerini daha etkin hale getirmeyi hedefleyen bir dizi düzenleme içeriyor. Bu paket, yargısal süreçlerin hızlandırılması, suçla etkin mücadele edilmesi, ceza adalet sisteminin ve hukuki güvenliğin güçlendirilmesi gibi kritik unsurları barındırıyor. Aynı zamanda, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesi ile aile kurumunun güçlendirilmesi de paketin önemli hedefleri arasında yer alıyor. Ayrıca, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin uygulanma alanlarının genişletilmesi de bu paketin ana odaklarından biri.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM NE? 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Maddeler sıralandı: Genel af, ceza indirimi...

Paketin İçeriğinde Yer Alan Önemli Düzenlemeler

Pakette öne çıkan düzenlemeler arasında ceza indirimi, denetimli serbestlik ve infaz düzenlemeleri bulunuyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu düzenlemelerden bazılarını şu şekilde açıkladı:

Trafikten Men Edilen Araçların Satışı: Karayolları Trafik Kanunu uyarınca trafikten men edilen ve yediemin otoparklarında bulunan, ancak sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışı konusunda yeni bir düzenleme getiriliyor. Bu sayede, araçların çürümeden ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Kadına Soybağı Davası Hakkı: Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için dava açma hakkı, üçüncü kişi ile sınırlı kalmayacak. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı tanınacak.

Vakıflara Vergi Muafiyeti: Vakıflar Genel Müdürlüğü ile onun idare ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf tutulacak. Bu düzenleme, vakıfların mali yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.

Yüksek Yargıya Ek Ödenek: Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.

9. YARGI PAKETİ SON DURUM NE? 9. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? Maddeler sıralandı: Genel af, ceza indirimi...

9. Yargı Paketi Ne Zaman Yasalaşacak?

Meclis, 1 Ekim'de yeniden çalışmalarına başlayacak ve 9. Yargı Paketi, bu dönemde gündemin en öncelikli konuları arasında yer alacak. Paketin, Adalet Komisyonu'ndan geçtikten sonra Genel Kurul'a sunulması bekleniyor.