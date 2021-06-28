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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’ın çağrısına kulak veren Elazığlı iş adamı kaz üretimini 4 yılda 100 kat arttırdı

Başkan Erdoğan’ın çağrısına kulak veren Elazığlı iş adamı kaz üretimini 4 yılda 100 kat arttırdı

Almanya'da uzun yıllar inşaat sektöründe çalıştıktan sonra memleketine dönüp kaz çiftliği kuran Elazığlı Edip Yıldırım, devlet desteğiyle kaz yavrusu üretimini 4 senede 100 kat artırdı. Yıllık kaz yavrusu üretimini 1500'den 150 bine çıkaran çiftlik sahibi Edip Yıldırım, "Bundan sonraki hedefimiz 500 bin rakamına ulaşmak. Özellikle etimizi Arap ülkelerine satacağız. Kovancılar ilçemize ciddi anlamda döviz girdisi, katma değer sağlayacağız, bunda da kararlıyız" ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 28.06.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 15:15
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Başkan Erdoğan’ın çağrısına kulak veren Elazığlı iş adamı kaz üretimini 4 yılda 100 kat arttırdı

Kovancılar ilçesi Tepebağ köyünden 1992'de Almanya'ya giderek 25 yıl inşaat sektöründe çalışan 3 çocuk babası 48 yaşındaki Yıldırım, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gurbetçilere "Türkiye'de yatırım yapmaları" çağrısında bulunması üzerine 4 yıl önce memleketine dönüp, son teknoloji kuluçkahane ile kaz çiftliği kurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan’ın çağrısına kulak veren Elazığlı iş adamı kaz üretimini 4 yılda 100 kat arttırdı

Yüksek kapasiteli bir kuluçkahane kurmasına rağmen ilk yıl deneme amaçlı 1500 kaz yavrusu yetiştiren Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı hibe desteğiyle üretimini artırdı.

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Başkan Erdoğan’ın çağrısına kulak veren Elazığlı iş adamı kaz üretimini 4 yılda 100 kat arttırdı

Yıldırım, çiftliğini yılda 150 bin yavru kaz üretimi yapan entegre bir tesis haline getirdi.

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Başkan Erdoğan’ın çağrısına kulak veren Elazığlı iş adamı kaz üretimini 4 yılda 100 kat arttırdı

Tesiste üretilen kaz yavruları, bu yıl uygulamaya konulan "sözleşmeli üretim modeli" kapsamında, bölgede kaz yetiştiriciliği yapmak isteyen anlaşmalı çiftlik sahiplerine veriliyor.

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Başkan Erdoğan’ın çağrısına kulak veren Elazığlı iş adamı kaz üretimini 4 yılda 100 kat arttırdı

Çiftliklerde 5 aylık bakım ve beslemenin ardından kesime getirilen kazlar, belirlenen birim fiyattan geri alınıyor.