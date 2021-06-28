Marmaris'teki yangında faciadan dönülmüş! Alevler otelin LPG tankına 50 metre kala söndürülmüş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman işçisi Görkem Hasdemir'in şehit olduğu, 100 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangında, alevlerin, ekiplerin müdahalesiyle 5 yıldızlı bir otele ait LPG deposuna 50 metre kala söndürüldüğü ortaya çıktı. Öte yandan yangında şehit düşen geçici orman işçisi 35 yaşındaki Görkem Hasdemir , törenle son yolculuğuna uğurlandı. Orman şehidi için yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşı dökerken, Hasdemir'in eşi, babası ve kardeşi güçlükle ayakta durabildi.