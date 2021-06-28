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Marmaris'teki yangında faciadan dönülmüş! Alevler otelin LPG tankına 50 metre kala söndürülmüş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman işçisi Görkem Hasdemir'in şehit olduğu, 100 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangında, alevlerin, ekiplerin müdahalesiyle 5 yıldızlı bir otele ait LPG deposuna 50 metre kala söndürüldüğü ortaya çıktı. Öte yandan yangında şehit düşen geçici orman işçisi 35 yaşındaki Görkem Hasdemir , törenle son yolculuğuna uğurlandı. Orman şehidi için yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşı dökerken, Hasdemir'in eşi, babası ve kardeşi güçlükle ayakta durabildi.

Giriş Tarihi: 28.06.2021 16:41 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 17:27
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Marmaris'teki yangında faciadan dönülmüş! Alevler otelin LPG tankına 50 metre kala söndürülmüş

Marmaris-İçmeler karayolu, Turban mevkii Pamucak Tepesi'nde dün saat 10.00 sıralarında enerji nakil hatlarındaki kıvılcımdan çıktığı öne sürülen orman yangınına Muğla ve çevre kentlerden gelen 10 yangın helikopteri, 80 arazöz, 7 dozer, 20 su tankeri ve 328 orman işçisi, belediye, itfaiye, zabıta, jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE olmak üzere 350 personelle müdahale edildi.

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Marmaris'teki yangında faciadan dönülmüş! Alevler otelin LPG tankına 50 metre kala söndürülmüş

Helikopterler 320 sorti yapıp, alevlere 9 bin 600 litre su boşalttı. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 8 saat sonra kontrol altına alındı.

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Marmaris'teki yangında faciadan dönülmüş! Alevler otelin LPG tankına 50 metre kala söndürülmüş

Yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (32) yaşamını yitirdi.

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Marmaris'teki yangında faciadan dönülmüş! Alevler otelin LPG tankına 50 metre kala söndürülmüş

FACİADAN DÖNÜLDÜ
Yangında faciadan dönüldüğü ortaya çıktı. Muğla ve Marmaris Orman yangın müdahale ekipleri, itfaiyenin de desteği ile alevlerin 5 yıldızlı bir otele ait olan LPG tankına ulaşması önlendi.

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Marmaris'teki yangında faciadan dönülmüş! Alevler otelin LPG tankına 50 metre kala söndürülmüş