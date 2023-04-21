Bir deri bir kemiğe dönmüştü! Büşra Pekin'in son hali Hollywood yıldızlarına benzetildi! 'Bu sen değilsin' Zayıflık sırrı ise...

Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli televizyon programıyla tanınan Büşra Pekin, verdiği kilolarla gündemde. Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu, 15 kilo verdiğini açıklamıştı. Sosyal medyadaki fotoğraflarıyla ilgi odağı olan Pekin'in nasıl kilo verdiği merak konusu oluyor. Her hangi bir operasyon geçirmeden zayıfladığını belirten oyuncunun nasıl kilo verdiği kafalarda soru işareti yaratıyor. İşte, iğne ipliğe dönen Büşra Pekin'in merak edilen zayıflık sırrı...

Giriş Tarihi: 21.04.2023 21:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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