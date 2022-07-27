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Haberler Galeri YKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları...

YKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları...

YKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. TYT ve AYT YÖK Atlas YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayan aday öğrenciler YKS tercih sonuçları ardından kazandıkları bölümlere yerleşecek. Aldıkları puanlar neticesinde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek adaylar detayları merak ediyor. Peki, YKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları...

Giriş Tarihi: 27.07.2022 00:29
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YKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları...

YKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından üniversite puanlarına ilişkin detaylar belli oldu. YKS tercih robotu YÖK Atlas sistemi ile adaylara yardımcı olmaya devam ediyor. Peki, YKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları...

YKS TYT AYT 139, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

2022 YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.

ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

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YKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları...

Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.

Buna göre tercihler 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapılacak.

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YKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları...

KONTENJAN BİLGİSİ

Kılavuza göre bu yıl ön lisans, lisans ve özel yetenek olmak üzere toplam kontenjan sayısı 1 milyon 61 bin 686. Kılavuzla birlikte Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sıralamaları da yayımlandı. Tıp tercih edeceklerin en düşük sıralamasının 50 bin olması gerekirken öğretmenlik ve mühendislik bölümleri 300 bine kadar inebiliyor.