YKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları...

KONTENJAN BİLGİSİ

Kılavuza göre bu yıl ön lisans, lisans ve özel yetenek olmak üzere toplam kontenjan sayısı 1 milyon 61 bin 686. Kılavuzla birlikte Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sıralamaları da yayımlandı. Tıp tercih edeceklerin en düşük sıralamasının 50 bin olması gerekirken öğretmenlik ve mühendislik bölümleri 300 bine kadar inebiliyor.