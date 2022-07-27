HaberlerGaleriYKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları...
YKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları...
YKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. TYT ve AYT YÖK Atlas YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayan aday öğrenciler YKS tercih sonuçları ardından kazandıkları bölümlere yerleşecek. Aldıkları puanlar neticesinde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek adaylar detayları merak ediyor. Peki, YKS TYT 139, 140, 145, 150, 160, 165, 170, 180, 200, 250 puanla nereye girebilirim? 2, 4 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları...