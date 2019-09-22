BİZE ULAŞIN
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi!
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuçları için sınavdan çıkan adayların meraklı bekleyişi sürüyor. ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi sorgulanıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi sınavları senede 3 kez yapılıyor. Bu yılki ikinci sınav tamamlandı ve adaylar ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ALES sınav sonuçları için tüm merak edilenler!
Giriş Tarihi: 22.09.2019 19:06 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 19:08
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8