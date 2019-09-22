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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi!

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuçları için sınavdan çıkan adayların meraklı bekleyişi sürüyor. ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi sorgulanıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi sınavları senede 3 kez yapılıyor. Bu yılki ikinci sınav tamamlandı ve adaylar ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, ALES sınav sonuçları için tüm merak edilenler!

Giriş Tarihi: 22.09.2019 19:06 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 19:08
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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi!

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi merak ediliyor. ALES sınav sonuçları için sorgulamalar devam ediyor. Senede 3 kez yapılan ALES sınavları adayların akademik kariyeri için büyük önem taşıyor. ALES sınavları; yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi ve akademik personel olmak isteyenler için gerekli bir sınav. Peki, ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı!

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi!

ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Sorular ve cevaplar açıklandığında haberimizin içeriğinde olacaktır.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi!

ALES NEDİR?

ALES olarak kısaltılan sınavın adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavıdır. Adından da anlaşılacağı üzere lisansüstü öğrenim görmek isteyen yada akademik kariyer planlaması yapan kişilerin girdiği sınavdır.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi!

Yılda üç kez yapılan bu sınavda puan aralığı 50 ve 100 arasıdır. 07.09.2017 tarihli değişiklikle sınav sözel ve sayısal olarak 2 testten ve 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 2.5 saat, geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi!

ALES SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada (kanun hükmünde kararnameye göre) sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, girilmesi zorunlu olan bir sınav olarak belirtilmiştir.