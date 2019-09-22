ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi merak ediliyor. ALES sınav sonuçları için sorgulamalar devam ediyor. Senede 3 kez yapılan ALES sınavları adayların akademik kariyeri için büyük önem taşıyor. ALES sınavları; yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi ve akademik personel olmak isteyenler için gerekli bir sınav. Peki, ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı!