25 Mayıs 2022, Çarşamba
25 Mayıs 2022 hava durumu! Türkiye sıcak hava dalgasına giriyor: Bugün hava nasıl olacak? |İl il hava durumu | 5 günlük hava tahmin raporu
25 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? Havalar ısınacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 25 Mayıs hava durumu tahminleri paylaşıldı. Sıcak havalar Türkiye genelinde etkili olurken, MGM, çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Kars, Ardahan, Rize ve Ağrı etrafının yağışlı olacağını duyurdu. İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Peki, bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu… İşte, Meteoroloji'nin il il 25 Mayıs 2022 hava durumu tahminleri.
Giriş Tarihi: 25.05.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 10:26
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