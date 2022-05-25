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Haberler Galeri 25 Mayıs 2022 hava durumu! Türkiye sıcak hava dalgasına giriyor: Bugün hava nasıl olacak? |İl il hava durumu | 5 günlük hava tahmin raporu

25 Mayıs 2022 hava durumu! Türkiye sıcak hava dalgasına giriyor: Bugün hava nasıl olacak? |İl il hava durumu | 5 günlük hava tahmin raporu

25 Mayıs 2022 hava nasıl olacak? Havalar ısınacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 25 Mayıs hava durumu tahminleri paylaşıldı. Sıcak havalar Türkiye genelinde etkili olurken, MGM, çarşamba günü Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Kars, Ardahan, Rize ve Ağrı etrafının yağışlı olacağını duyurdu. İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Peki, bugün hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu… İşte, Meteoroloji'nin il il 25 Mayıs 2022 hava durumu tahminleri.

Giriş Tarihi: 25.05.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 10:26
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25 Mayıs 2022 hava durumu! Türkiye sıcak hava dalgasına giriyor: Bugün hava nasıl olacak? |İl il hava durumu | 5 günlük hava tahmin raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporlarını paylaştı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesiminde toz taşınımı öngörüldüğünü belirten MGM çarşamba gününden itibaren de sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde devam edeceğini bildirdi. Meteoroloji, çarşamba öğleden sonra Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Ardahan, Rize, Kars ve Ağrı etrafının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı öngörülüyor.

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25 Mayıs 2022 hava durumu! Türkiye sıcak hava dalgasına giriyor: Bugün hava nasıl olacak? |İl il hava durumu | 5 günlük hava tahmin raporu

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNE ÇIKACAK

25 - 31 Mayıs 2022 haftalık hava tahminini yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor." açıklamasında bulundu.

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25 Mayıs 2022 hava durumu! Türkiye sıcak hava dalgasına giriyor: Bugün hava nasıl olacak? |İl il hava durumu | 5 günlük hava tahmin raporu

25 MAYIS 2022 HAVA DURUMU- BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA

Parçalı bulutlu 15°C, 29°C

EDİRNE

Parçalı bulutlu 14°C, 31°C

İSTANBUL

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çatalca ve Silivri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15°C, 26°C

KOCAELİ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu 15°C, 28°C

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25 Mayıs 2022 hava durumu! Türkiye sıcak hava dalgasına giriyor: Bugün hava nasıl olacak? |İl il hava durumu | 5 günlük hava tahmin raporu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR

Parçalı ve az bulutlu 11°C, 26°C

DENİZLİ

Parçalı ve az bulutlu 18°C, 34°C

İZMİR

Parçalı ve az bulutlu 19°C, 33°C

MANİSA

Parçalı ve az bulutlu 19°C, 36°C

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25 Mayıs 2022 hava durumu! Türkiye sıcak hava dalgasına giriyor: Bugün hava nasıl olacak? |İl il hava durumu | 5 günlük hava tahmin raporu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana'nın kuzey çevreleri ile bugün öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19°C, 27°C

ANTALYA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 20°C, 29°C

HATAY

Parçalı ve az bulutlu 16°C, 28°C

MERSİN

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21°C, 28°C