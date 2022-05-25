25 Mayıs 2022 hava durumu! Türkiye sıcak hava dalgasına giriyor: Bugün hava nasıl olacak? |İl il hava durumu | 5 günlük hava tahmin raporu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Adana'nın kuzey çevreleri ile bugün öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19°C, 27°C

ANTALYA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 20°C, 29°C

HATAY

Parçalı ve az bulutlu 16°C, 28°C

MERSİN

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21°C, 28°C