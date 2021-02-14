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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri "Beklenen tarih için ipucu" Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı... "Beklenen tarih için ipucu" Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı...
Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin bazı illerde vaka sayılarında yaşanan azalma sonrasında kısıtlamaların kalkacağı tarih merak ediliyor. Bilindiği üzere hafta içi ve sonu tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Hal böyle olunca yasakların kalkacağı tarih için gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı...
Giriş Tarihi: 14.02.2021 15:35
Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı için yeni karar alındı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alınan tedbirlerin bir nebze de olsa etkisini göstermesi sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantısı sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Riks grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar ise uzun süredir ekstra önlemler neticesinde evlerinde kalıyor. Son gelişmelerin ardından tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı...
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE DİĞER YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?
4 Aralık'ta uygulamaya geçen İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son "Sokağa Çıkma Yasağı" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00 saatleri, hafta sonu ise Cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar 56 saat süren kısıtlama uygulanacağı duyurulmuştu.
BAKAN KOCA AÇIKLADI!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Bölgesel bazda, iller bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim." dedi.
Restoran ve kafelere ilişkin kısıtlamalarda yakın dönemde gevşeme olup olmayacağına yönelik soru üzerine Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Vakanın seyri, salgının seyri bunu belirleyecek ama mart ayından itibaren, özellikle pazartesi gününden itibaren vaka sayılarını il bazında açıklayacağımızı söylemiştim, mart ayından itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya arttırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da zaten önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Yani bölgesel bazda, iller bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim."
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 14 ŞUBAT GENELGESİ İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine 14 Şubat'ı da kapsayan kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderdi.
Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.