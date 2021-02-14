Hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı için yeni karar alındı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alınan tedbirlerin bir nebze de olsa etkisini göstermesi sonrasında alınacak kararlar merak ediliyor. Gözler Bilim Kurulu ve Kabine toplantısı sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Riks grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar ise uzun süredir ekstra önlemler neticesinde evlerinde kalıyor. Son gelişmelerin ardından tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı...