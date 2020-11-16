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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB ile tüm sınıflar ne zaman açılacak? 6, 7, 10, ve 11. Sınıflar için okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? Okullar için son dakika... MEB ile tüm sınıflar ne zaman açılacak? 6, 7, 10, ve 11. Sınıflar için okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? Okullar için son dakika...
MEB ile tüm sınıflar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kasım ara tatiline giren öğrencilerin yanı sıra kendileri için alınacak kararı bekleyen öğrenciler için son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gün içerisinde yaptığı açıklama ile soruları cevapladı. Selçuk, "Çok şükür ki desteğinizle 'Çocuğumu bu dönemde okula göndermem' diyen pek çok velinin fikri sizler sayesinde değişti ve salgın devam etse de yüz yüze eğitime katılım oranları yüzde 80'in üzerine çıktı. Var olun" dedi. İşte, MEB ile tüm sınıflar ne zaman açılacak? 6, 7, 10, ve 11. Sınıflar için okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak?
Giriş Tarihi: 16.11.2020 21:46 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 21:54
MEB ile tüm sınıflar ne zaman açılacak? 6, 7, 10, ve 11. Sınıflar için okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kademeli olarak açılan sınıfların ardından, 6, 7, 10, ve 11. Sınıflar için alınacak karar merak ediliyor. Heyecan dorukta bekleyen öğrenciler ve veliler MEB tarafından gelecek son dakika açıklamasını yakından takip ediyor. Bakan Selçuk, cevabı merakla beklenen sorular hakkında açıklamalarda bulundu. MEB ile tüm sınıflar ne zaman açılacak? Okulların açılması için Kasım ayının işaret edilmesi dikkatlerden kaçmıyor. İşte, 6, 7, 10, ve 11. Sınıflar için okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? Okullar için son dakika...
GALERİ DEVAM EDİYOR DİĞER SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 23 KASIM'DA OKULLAR AÇILACAK MI?
Kasım ara tatili MEB takvimine göre; 16 Kasım 2020 tarihinde başlayarak ayın 20'sine kadar devam edecek. Öte yandan şimdilerde 23 Kasım'da okulların tüm sınıflar için açılacağına yönelik iddialar bulunurken bu konuyla alakalı olarak açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.
23 KASIM'DA OKULLAR AÇILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son olarak gerçekleştirdiği basın toplantısında "23 Kasım'da 6, 7, 10 ve 12. sınıflar, yüz yüze eğitime başlayacak doğru mudur?" yönündeki soruya şu şekilde yanıt verdi:
"23 Kasım resmi bir açıklama değil... Daha önce de söyledik. Resmi açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar etmeyin. Biz de okulların tümüyle açılmasını istiyoruz. Bahsi geçen tarihler bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece dikkate alınmamasını istiyoruz"
Bu açıklamaya göre; 23 Kasım'da okulların tamamen yüz yüze eğitime geçeceği yönündeki iddiaların henüz resmi bir açıklama olmadığından doğruluk taşımadığı bildirilmiş oldu...
BAKAN SELÇUK'TAN ARA TATİL AÇIKLAMASI!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, bugün başlayacak ara tatile ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Ziya Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Maskeni tak, çünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."