23 KASIM'DA OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son olarak gerçekleştirdiği basın toplantısında "23 Kasım'da 6, 7, 10 ve 12. sınıflar, yüz yüze eğitime başlayacak doğru mudur?" yönündeki soruya şu şekilde yanıt verdi:

"23 Kasım resmi bir açıklama değil... Daha önce de söyledik. Resmi açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar etmeyin. Biz de okulların tümüyle açılmasını istiyoruz. Bahsi geçen tarihler bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece dikkate alınmamasını istiyoruz"

Bu açıklamaya göre; 23 Kasım'da okulların tamamen yüz yüze eğitime geçeceği yönündeki iddiaların henüz resmi bir açıklama olmadığından doğruluk taşımadığı bildirilmiş oldu...