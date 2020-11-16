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Haberler Galeri Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?

Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?

Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Saat 17:00'da başlayan toplantı için henüz açıklama yapılmadı. Yasaklar geri gelecek mi? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Toplantıdan çıkacak kararlar araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte, sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?

Giriş Tarihi: 16.11.2020 22:27 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 22:35
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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?

Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 16 Kasım tarihinde toplanan Bilim Kurulu toplantısı hakkında henüz açıklama yapılmadı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği toplantıdan çıkacak kararlar merak ediliyor. Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu? Konuyla ilgili merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Bilim Kurulu toplantısında çıkan kararlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?

YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ? SOKAĞA ÇIKMA, SEYAHAT, HAFTA SONU YASAKLANIYOR MU?

Bilim Kurulu toplantısı henüz sona ermedi. Açıklama geldiği anda haberimizin içinde bulacaksınız.

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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?

BİLİM KURULU TOPLANDI! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Corona virüs salgınının erken dönemlerinde, Türkiye'de büyükşehirler ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Hafta sonları ve bazı ardışık tatil günleri için getirilen kısıtlamalar, normalleşme süreci ile birlikte sona ermişti. Vaka sayılarındaki dalgalanmalar ile dönem dönem sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, vatandaşların gündemini meşgul ediyor.

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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?

FAHRETTİN KOCA'DAN KONUYLA İLGİLİ SON AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eylül ayındaki corona virüs vaka sayısında yaşanan dalgalanmada, sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:

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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?

"Dünyada, sokağa çıkma yasağı ile ilgili benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını ve bu uygulamaların daha çok tercih edilmediğini biliyoruz. Özellikle Türkiye için de sokağa çıkma yasağı gibi bir yasağın söz konusu şu an (17 Eylül tarihi itibariyle) olmadığını ve Bilim Kurulunun da öyle bir önerisinin olmadığıını söyleyebilirim."