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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Saat 17:00'da başlayan toplantı için henüz açıklama yapılmadı. Yasaklar geri gelecek mi? Sorusunun yanıtı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Toplantıdan çıkacak kararlar araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte, sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
Giriş Tarihi: 16.11.2020 22:27Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 22:35
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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?
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Son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? Sokağa çıkma, seyahat, hafta sonu yasaklanıyor mu?