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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajı: Duygusal, en güzel, anlamlı ve değişik Öğretmenler Günü mesajları 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajı: Duygusal, en güzel, anlamlı ve değişik Öğretmenler Günü mesajları
Öğretmenler Günü kutlama mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Eğitimin ana karakteri olan ve pandemi sürecinde önemi ve değeri bir kez daha anlaşılan öğretmenleri onurlandırmak adına her yıl 24 Kasım'da Öğretmenler Günü kutlanıyor. Bu özel günde öğretmenini tebrik etmek isteyen öğrenciler ise "Öğretmenler Günü kutlama mesajları" aramasını yapıyor. İşte öğretmenlere gönderilebileceğiniz duygusal, en güzel, anlamlı ve değişik Öğretmenler Günü mesajları...
Giriş Tarihi: 24.11.2020 09:29 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 09:35
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajları için ahaber.com.tr'yi takip edebilirsiniz. Yurt genelinde kutlanan Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere hediyeler verilir, güzel sözler ve şiirler okunur. Bu özel günde öğretmenlere gönderilebilecek en duygusal ve içten mesajları sayfamızda bir araya getirdik. İşte duygusal, en güzel, anlamlı ve değişik 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI
● Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
● Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
● Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...
● Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!
● Sen bahçemde tek gül, kalbimde tek cansın. Sen sevdiren öğretensin öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim.
● Biricik öğretmenim canım öğretmenim iyiki varsın iyiki benimlesin. Sağol varol öğretmenler günün kutlu olsun.
● Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...
● Öğretmenim bilir misin seni nasıl sevdiğimi? Sorsan bana nerde yerin gösteririm ben kalbimi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...