15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İŞKUR ile KPSS şartsız 115 işçi alımı yapılacak! 2021 Ticaret Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak?

İŞKUR ile KPSS şartsız 115 işçi alımı yapılacak! 2021 Ticaret Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak?

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı'nın döner sermaye teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Duyurunun yayımlanmasının ardından başvuruların nasıl yapılacağı ve alımların hangi kadrolara alım yapılacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2020 Ticaret Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 15.02.2021 17:22
  • 1
  • 16
İŞKUR ile KPSS şartsız 115 işçi alımı yapılacak! 2021 Ticaret Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak?

Son dakika... İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Ticaret Bakanlığı'nın döner sermaye teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere 115 işçi alımı yapılacak. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek işçi alımında KPSS şartı aranmıyor. Ticaret Bakanlığı'nın işçi alımı ilanını yayımlamasının ardından gözler başvuru ve sınav aşamasına çevrildi. Peki, 2021 Ticaret Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İŞKUR başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
İŞKUR ile KPSS şartsız 115 işçi alımı yapılacak! 2021 Ticaret Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak?

ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Ticaret Bakanlığı'nın döner sermaye teşkilatı birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 70 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 45 Beden İşçisi olmak üzere toplam 115 işçi alınacak.

  • 3
  • 16
İŞKUR ile KPSS şartsız 115 işçi alımı yapılacak! 2021 Ticaret Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak?

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

115 işçi alımı için başvurular İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek. Adayların başvuru yapabilmesi için İŞKUR'a kayıt olması gerekiyor. Başvurular 15-19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

  • 4
  • 16
İŞKUR ile KPSS şartsız 115 işçi alımı yapılacak! 2021 Ticaret Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak?

ALIMLAR HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Güvenlik Görevlisi alımları: İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır, Ağrı.

Sürekli Beden İşçisi Alımları: İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay, Antalya, Samsun, Gaziantep, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Şırnak, Ağrı.

  • 5
  • 16
İŞKUR ile KPSS şartsız 115 işçi alımı yapılacak! 2021 Ticaret Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Alımlarda başvuru şartları şu şekilde olacak:

GENEL ŞARTLAR

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Kamu haklarından mahrum olmamak,