İŞKUR ile KPSS şartsız 115 işçi alımı yapılacak! 2021 Ticaret Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak?

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı'nın döner sermaye teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Duyurunun yayımlanmasının ardından başvuruların nasıl yapılacağı ve alımların hangi kadrolara alım yapılacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, İŞKUR işçi alımı başvuru nasıl yapılır? 2020 Ticaret Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 15.02.2021 17:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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