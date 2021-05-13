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Bilim Kurulu son dakika: Bayram sonrası normalleşme takvimi belli mi? 17 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi?
Son dakika... Bayram sonrası normalleşme takvimi belli oldu mu? Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam kapanma süreci uygulanıyor. Vaka sayısında düşüş sağlanması ile birlikte normalleşme süreci gündeme geldi. Son açıklanan tabloya göre günlük vaka sayısı 13 bin 29 olarak açıklandı. Gözler bayram sonrası uygulanacak kısıtlamalara çevrildi. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bayram sonrası normalleşme takvimi belli mi? 17 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.05.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 16:44
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