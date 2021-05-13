13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bilim Kurulu son dakika: Bayram sonrası normalleşme takvimi belli mi? 17 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

Bilim Kurulu son dakika: Bayram sonrası normalleşme takvimi belli mi? 17 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

Son dakika... Bayram sonrası normalleşme takvimi belli oldu mu? Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam kapanma süreci uygulanıyor. Vaka sayısında düşüş sağlanması ile birlikte normalleşme süreci gündeme geldi. Son açıklanan tabloya göre günlük vaka sayısı 13 bin 29 olarak açıklandı. Gözler bayram sonrası uygulanacak kısıtlamalara çevrildi. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bayram sonrası normalleşme takvimi belli mi? 17 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 16:44
  • 1
  • 11
Bilim Kurulu son dakika: Bayram sonrası normalleşme takvimi belli mi? 17 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

Bayram sonrası normalleşme nasıl olacak? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de tam kapanma süreci devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili son gelişmeleri açıkladı. Peki, bayram sonrası normalleşme takvimi belli mi? 17 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi? İşte haberin detayları..

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Bilim Kurulu son dakika: Bayram sonrası normalleşme takvimi belli mi? 17 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

17 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTECEK Mİ?

29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Tam kapanmanın bitmesi ile birlikte hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının da kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili detaylar henüz belli olmadı.

  • 3
  • 11
Bilim Kurulu son dakika: Bayram sonrası normalleşme takvimi belli mi? 17 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

BAYRAM SONRASI NORMALLEŞME TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "17 Mayıs 05.00'e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00'ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Kabinemizde verilecek karara kadar da 17 Mayıs günü ne olacağı, nasıl, ne şekilde, olacağı hususunu vatandaşımızla paylaşırız" dedi. Pazartesi günü normalleşme takviminin belli olması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 4
  • 11
Bilim Kurulu son dakika: Bayram sonrası normalleşme takvimi belli mi? 17 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

RAMAZAN BAYRAMI SONRASINDAKİ KOVİD-19 VAKA SAYILARI NORMALLEŞME ADIMLARINDA BELİRLEYİCİ OLACAK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Vaka sayılarını ne kadar hızlı aşağıya çekersek normalleşmemizdeki bir kısım davranışları o kadar hızlı geri kazanabiliriz." dedi.

  • 5
  • 11
Bilim Kurulu son dakika: Bayram sonrası normalleşme takvimi belli mi? 17 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

Nisan ortasında 60 binlere çıkan Kovid-19 vaka sayısı 14 Nisan'dan itibaren "kısmi kapanma", 29 Nisan'dan beri de "tam kapanma" uygulamalarının başlatılmasıyla 10 binli rakamlara indi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. Kemalettin Uzmanı Aydın, kapanma sürecinin etkilerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.