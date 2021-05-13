Bilim Kurulu son dakika: Bayram sonrası normalleşme takvimi belli mi? 17 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı bitecek mi?

BAYRAM SONRASI NORMALLEŞME TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "17 Mayıs 05.00'e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00'ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Kabinemizde verilecek karara kadar da 17 Mayıs günü ne olacağı, nasıl, ne şekilde, olacağı hususunu vatandaşımızla paylaşırız" dedi. Pazartesi günü normalleşme takviminin belli olması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.