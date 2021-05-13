13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bayramda nereler açık? Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs'ta nereler kapalı? Market, manav, kasap, fırın, tatlıcılar...

Bayramda nereler açık? Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs'ta nereler kapalı? Market, manav, kasap, fırın, tatlıcılar...

Bayramda nereler açık, nereler kapalı? Türkiye'de Ramazan Bayramı koronavirüs salgını gölgesinde idrak ediliyor. Tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nda nerelerin açık olacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Market, fırın, manav, kasap ve tatlıcı gibi dükkanların hangi saatlerde açık olacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, bayramda nereler açık? Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs'ta nereler kapalı? Market, manav, kasap, fırın, tatlıcılar saat kaçta kapanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 15:29
  • 1
  • 12
Bayramda nereler açık? Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs'ta nereler kapalı? Market, manav, kasap, fırın, tatlıcılar...

Bayramda nereler açık? Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada, 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma süreci devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın da tam kapanma dönemine denk gelmesi ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Bayramda hangi yerlerin açık olacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, bayramda nereler açık? Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs'ta nereler kapalı? Market, manav, kasap, fırın, tatlıcılar saat kaçta kapanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Bayramda nereler açık? Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs'ta nereler kapalı? Market, manav, kasap, fırın, tatlıcılar...

BAYRAMDA NERELER AÇIK?

Ramazan Bayramı'nın da içerisinde yer aldığı tam kapanma döneminde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar, 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.

  • 3
  • 12
Bayramda nereler açık? Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs'ta nereler kapalı? Market, manav, kasap, fırın, tatlıcılar...

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri için saat sınırlaması bulunmuyor.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 13, 14 ve 15 Mayıs'ta söz konusu iş yerlerinin çalışma şekillerinde değişiklik yapılmayacak.

  • 4
  • 12
Bayramda nereler açık? Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs'ta nereler kapalı? Market, manav, kasap, fırın, tatlıcılar...

Bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu iş yerlerinden ikametlerine en yakın olanlara araç kullanmamak şartıyla gidip gelebilecek.

Söz konusu iş yerleri, aynı saatler arasında siparişlerini adreslere paket servis şeklinde de ulaştırabilecek.

  • 5
  • 12
Bayramda nereler açık? Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs'ta nereler kapalı? Market, manav, kasap, fırın, tatlıcılar...

YEME-İÇME YERLERİNİN ÇALIŞMA SAATİNDE DEĞİŞİKLİK
İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi gereği yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmalarının çalışma saatinde 13 Mayıs Perşembe günü itibarıyla değişikliğe gidilecek.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis şeklinde hizmet verebilecek bu iş yerleri ile firmalar, ramazanın sona ermesiyle saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.