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Bayramda nereler açık? Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs'ta nereler kapalı? Market, manav, kasap, fırın, tatlıcılar...
Bayramda nereler açık, nereler kapalı? Türkiye'de Ramazan Bayramı koronavirüs salgını gölgesinde idrak ediliyor. Tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nda nerelerin açık olacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Market, fırın, manav, kasap ve tatlıcı gibi dükkanların hangi saatlerde açık olacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, bayramda nereler açık? Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs'ta nereler kapalı? Market, manav, kasap, fırın, tatlıcılar saat kaçta kapanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.05.2021 15:29Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 15:29