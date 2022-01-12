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Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? 12 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada izolasyon süresi ile ilgili yeni karar alınmıştı. Bu hafta yapılacak toplantıda ise Omicron varyantı kaynaklı görülen vaka artışları ve yerli aşı ile ilgli son gelişmeler ele alınacak. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? 12 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 14:22
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Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? 12 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında her hafta belirli günlerde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Toplantı takviminin belli olmasının ardından gözler Bakan Koca'nın yapacağı açıklamalara çevrildi. Vaka artışları nedeniyle kısıtlama gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar, toplantıdan çıkacak sonuçları bekliyor. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? 12 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...

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Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? 12 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 19.30'da toplanacak. Toplantının ardından ardından yazılı açıklama yapılacak. Toplantının saat kaçta biteceği bilinmediği için açıklamanın da saat kaçta yapılacağı henüz bilinmiyor.

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Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? 12 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

1. Omicron varyantı beklendiği üzere önemli bir vaka artışına neden olmuş durumda. Vaka sayılarındaki artış hastanelere henüz benzer oranda yansımamıştır. Omicron varyantının en çok yayıldığı İstanbul'da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmemiştir. Omicron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamakla birlikte mevcut işaretler endişeye sebep olmamaktadır.

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Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? 12 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

2. Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.

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Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? 12 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

3. Yeni durumda kişisel tedbirlerin önemi artmıştır. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda uzun süre geçirilmemesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekmektedir.