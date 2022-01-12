12 Ocak 2022, Çarşamba
Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? 12 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada izolasyon süresi ile ilgili yeni karar alınmıştı. Bu hafta yapılacak toplantıda ise Omicron varyantı kaynaklı görülen vaka artışları ve yerli aşı ile ilgli son gelişmeler ele alınacak. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? 12 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 12.01.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 14:22
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