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Bilimsel araştırma yapıldı: Havadaki koronavirüs ne kadar sürede bulaşır?

İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları, gerçekleştirdikleri bilimsel çalışma neticesinde, kovid-19'un solunan havada canlı kalarak ne kadar bulaşıcı olduğunu araştırdı. Bir ilk olduğu ifade edilen çalışmanın sonucunda, havadaki koronavirüs, 20 dakikada bulaşma yeteneğinin % 90'ını kaybettiği ve bu kaybın çoğunun ilk 5 dakikada olduğu açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.01.2022 13:13
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Bilimsel araştırma yapıldı: Havadaki koronavirüs ne kadar sürede bulaşır?

Bristol Üniversitesi Aerosol Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, ürettikleri cihazla koronavirüs hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünün havada ne kadar canlı kaldığını ölçtü.

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Bilimsel araştırma yapıldı: Havadaki koronavirüs ne kadar sürede bulaşır?

Değerlendirme sonucu virüsün ilk 20 dakika içerisinde bulaşma kabiliyetinin yüzde 90'ınını kaybettiğini belirtildi.

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Bilimsel araştırma yapıldı: Havadaki koronavirüs ne kadar sürede bulaşır?

İLK 5 DAKİKA ÇOK KRİTİK

Bilim insanları, virüsün ilk 5 dakikada bulaşma yeteneğinin yüzde 48 oranında gerçekleştiğini ve virüsten korunmanın en etkin yolunun koruyucu yüz maskesi olduğunu ifade etti.

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Bilimsel araştırma yapıldı: Havadaki koronavirüs ne kadar sürede bulaşır?

Bilim insanları, çalışmalarında havada bulunan mikro damlacıklardaki virüsün 5 saniye ile 20 dakika arasındaki aktivitesini ölçtüklerini ve virüsün havadaki ömrünün, farklı Kovid varyantları için benzerlik taşıdığını ifade etti.

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Bilimsel araştırma yapıldı: Havadaki koronavirüs ne kadar sürede bulaşır?

NEM ORASNI YÜKSEK YERLERDE…

Nem oranı yüksek havanın, virüsün hayatta kalmasını yükseltirken bir ortamda en uzaktaki kişiden ziyade en yakındaki kişiden virüs bulaşmasının daha yüksek bir oran olduğu belirtildi. Bilim insanları bilimsel çalışmanın henüz hakemli tıp dergisinde yayınlanmadığını ifade etti.