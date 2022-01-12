12 Ocak 2022, Çarşamba
Bilimsel araştırma yapıldı: Havadaki koronavirüs ne kadar sürede bulaşır?
İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları, gerçekleştirdikleri bilimsel çalışma neticesinde, kovid-19'un solunan havada canlı kalarak ne kadar bulaşıcı olduğunu araştırdı. Bir ilk olduğu ifade edilen çalışmanın sonucunda, havadaki koronavirüs, 20 dakikada bulaşma yeteneğinin % 90'ını kaybettiği ve bu kaybın çoğunun ilk 5 dakikada olduğu açıklandı.
Giriş Tarihi: 12.01.2022 13:13
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