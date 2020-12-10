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Adalet Bakanlığı memur alımı sona eriyor! CTE 400 idare memuru alımı başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar...
Adalet Bakanlığı 400 idare memuru alımı için başvurular devam ediyor. 27 Kasım'da başlayan başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. CTE kadrosunda görev almak isteyen vatandaşların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Salgın nedeniyle başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, Adalet Bakanlığı memur alımı ne zaman bitiyor? CTE 400 idare memuru alımı başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.12.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 09:59
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