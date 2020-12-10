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Adalet Bakanlığı memur alımı sona eriyor! CTE 400 idare memuru alımı başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar...

Adalet Bakanlığı 400 idare memuru alımı için başvurular devam ediyor. 27 Kasım'da başlayan başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. CTE kadrosunda görev almak isteyen vatandaşların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Salgın nedeniyle başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, Adalet Bakanlığı memur alımı ne zaman bitiyor? CTE 400 idare memuru alımı başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 09:59
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Adalet Bakanlığı memur alımı sona eriyor! CTE 400 idare memuru alımı başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar...

Adalet Bakanlığı CTE 400 idare memuru alımı başvuru ne zaman bitiyor? 300'ü erkek, 100'ü kadın olmak üzere toplam 400 idare memuru alımı için başvurular 27 Kasım'da başlamıştı. Yayımlanan takvime göre başvuruların tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. CTE memur alımına ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Adalet Bakanlığı memur alımı ne zaman bitiyor? CTE 400 idare memuru alımı başvuru şartları nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adalet Bakanlığı memur alımı sona eriyor! CTE 400 idare memuru alımı başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar...

CTE 400 MEMUR ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

27 Kasım'da başlayan başvurular 11 Aralık'ta sona erecek.

Adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak başvurularını yapabilecekler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

ADALET BAKANLIĞI İŞ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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Adalet Bakanlığı memur alımı sona eriyor! CTE 400 idare memuru alımı başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar...

CTE MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adaylarda aranacak şartlar;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

-Türk Vatandaşı olmak,

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Adalet Bakanlığı memur alımı sona eriyor! CTE 400 idare memuru alımı başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar...

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

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Adalet Bakanlığı memur alımı sona eriyor! CTE 400 idare memuru alımı başvuru ne zaman bitiyor? Şartlar...

-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.12.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)