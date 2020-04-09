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Bilim insanları görüntüledi: Corona virüsün hücreye saldırı anı!

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs görüntülendi. Yeni tip corona virüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla kaydedildi. Brezilyalı bilim insanları tarafından yapılan çalışmada corona virüsün insan hücrelerinde yarattığı tahribat tüm yönleriyle açığa çıkarıldı. Peki korona virüsün hücrelere saldırısı nasıl gerçekleşiyor? İşte koronavirüsün saldırı anı...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 11:51
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Bilim insanları görüntüledi: Corona virüsün hücreye saldırı anı!

Dünyanın korkulu rüyası koronavirüs görüntülendi! Yeni tip corona virüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla kaydedildi. Brezilyalı bilim insanları tarafından yapılan çalışmada corona virüsün insan hücrelerinde yarattığı tahribat tüm yönleriyle açığa çıkarıldı.

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Bilim insanları görüntüledi: Corona virüsün hücreye saldırı anı!

Elde edilen görüntüde, Covid-19 virüsünün parçacıkları olan siyah noktalar, genetikten sorumlu olan bir sitoplazmayı enfekte etmeye çalışıyor. İşte tam olarak corona virüsün bir hücreye bulaştığı an.

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Bilim insanları görüntüledi: Corona virüsün hücreye saldırı anı!

SİVRİ UÇLAR AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR!

'Corona' Latince taç veya hale anlamına gelmekte ve virüs partiküllerine adını veren dış kenarındaki sivri uçları açıkça görülüyor.

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Bilim insanları görüntüledi: Corona virüsün hücreye saldırı anı!

90 BİNE YAKIN KAYIP, 330 BİNİ AŞAN İYİLEŞME!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 88 bin 529'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 519 bin 195'e yükselirken; 330 bin 862 kişi de tedavi edildi.

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Bilim insanları görüntüledi: Corona virüsün hücreye saldırı anı!

Bu verilere göre son 24 saatte, koronavirüsten 6 bin 384 kişi yaşamını yitirirken; 87 bin 820 kişide daha virüs tespit edildi.