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Bilim insanları görüntüledi: Corona virüsün hücreye saldırı anı!
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs görüntülendi. Yeni tip corona virüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla kaydedildi. Brezilyalı bilim insanları tarafından yapılan çalışmada corona virüsün insan hücrelerinde yarattığı tahribat tüm yönleriyle açığa çıkarıldı. Peki korona virüsün hücrelere saldırısı nasıl gerçekleşiyor? İşte koronavirüsün saldırı anı...
Giriş Tarihi: 09.04.2020 11:48Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 11:51