Bilim insanları görüntüledi: Corona virüsün hücreye saldırı anı!

90 BİNE YAKIN KAYIP, 330 BİNİ AŞAN İYİLEŞME!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 88 bin 529'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 519 bin 195'e yükselirken; 330 bin 862 kişi de tedavi edildi.