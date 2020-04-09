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MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Müdür yardımcılığı sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Müdür yardımcılığı sınavı 15 Mart'da gerçekleştirilmişti. Sınavda adaylara cevaplamaları için 150 dakika süre verildi. Sınava katılan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyordu. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre sonuçların 9 Nisan'da açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Müdür yardımcılığı sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 09.04.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 11:00
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