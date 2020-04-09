MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Müdür yardımcılığı sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Müdür yardımcılığı sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Müdür yardımcısı olabilmek için 15 Mart'ta sınava katılan binlerce aday ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB EKYS sonuçları nasıl öğrenilir? Müdür yardımcılığı sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...