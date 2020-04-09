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Haberler Galeri MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Müdür yardımcılığı sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Müdür yardımcılığı sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Müdür yardımcılığı sınavı 15 Mart'da gerçekleştirilmişti. Sınavda adaylara cevaplamaları için 150 dakika süre verildi. Sınava katılan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyordu. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre sonuçların 9 Nisan'da açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Müdür yardımcılığı sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 09.04.2020 10:53 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 11:00
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MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Müdür yardımcılığı sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Müdür yardımcılığı sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Müdür yardımcısı olabilmek için 15 Mart'ta sınava katılan binlerce aday ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB EKYS sonuçları nasıl öğrenilir? Müdür yardımcılığı sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Müdür yardımcılığı sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MEB EKYS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 MEB EKYS sonuçları 9 Nisan 2020 Perşembe günü açıklanacak. Sonuçların öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor.

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MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Müdür yardımcılığı sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MEB EKYS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Saat 10.15'te gerçekleştirilen sınavda adaylara cevaplamaları için 150 dakika verildi.

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MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Müdür yardımcılığı sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartı taşımayan adayların başvuruları sistem tarafından engellenecek.

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MEB EKYS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Müdür yardımcılığı sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MEB EKYS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.