17 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bilim insanları araştırdı! Cevizin bu faydasını kimse bilmiyor! Her gün 1 avuç ceviz yiyerek...

Bilim insanları araştırdı! Cevizin bu faydasını kimse bilmiyor! Her gün 1 avuç ceviz yiyerek...

Bilim insanlarının 25 yıllık çalışması sonuçlandı! Cevizin bu faydasını kimse bilmiyor! ABD'de bulunan Minnesota Üniversitesi'ndeki bilim insanları 3.300 kişinin diyetlerini inceledi. Araştırmanın sonuçları, günde bir avuç ceviz tüketiminin vücut sağlığına önemli katkılarda bulunduğunu ortaya çıkardı. İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2023 17:40 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 17:40
  • 1
  • 15
Bilim insanları araştırdı! Cevizin bu faydasını kimse bilmiyor! Her gün 1 avuç ceviz yiyerek...

Ceviz, besin değeri yüksek, sağlığa birçok fayda sağlayan ve lezzetli bir atıştırmalık olarak bilinir. Günde sadece bir avuç ceviz yemenin vücudunuza ne tür faydalar sağlayabileceğini merak ediyor musunuz? İşte ceviz tüketiminin önemi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Bilim insanları araştırdı! Cevizin bu faydasını kimse bilmiyor! Her gün 1 avuç ceviz yiyerek...

Daily Mail'in haberine göre, ceviz, omega-3 yağ asidi türevi olan alfa-linolenik asit (ALA) içeren tek kuruyemiş. Yağ asidi de kalp sağlığı ile ilişkilendirildiği için uzmanlar cevizin hastalıkları azaltabileceğini öngörüyorlar.

  • 3
  • 15
Bilim insanları araştırdı! Cevizin bu faydasını kimse bilmiyor! Her gün 1 avuç ceviz yiyerek...

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases dergisinde yayınlanan çalışmada, bilim insanları yaklaşık 45 yaşında olan 3.341 ABD'li kişiden gelen verileri analiz ettiler.



  • 4
  • 15
Bilim insanları araştırdı! Cevizin bu faydasını kimse bilmiyor! Her gün 1 avuç ceviz yiyerek...

Katılımcılar, 1985-2015 yılları arasında Alabama Üniversitesi tarafından yürütülen Genç Yetişkinlerde Koroner Arter Risk Gelişimi (CARDIA) çalışmasına katılmışlardı.

  • 5
  • 15
Bilim insanları araştırdı! Cevizin bu faydasını kimse bilmiyor! Her gün 1 avuç ceviz yiyerek...

Başlangıçta diyetleri hakkında röportaj yapıldı ve çalışmanın 7., 20. ve 25. yıllarında da takip edildiler. Ceviz yiyen 340 kişi günde ortalama 19 gram yemiş tüketti. Bu insanların kadın, beyaz ve yüksek eğitimli olma olasılıkları daha yüksekti.