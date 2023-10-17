17 Ekim 2023, Salı
Bilim insanları araştırdı! Cevizin bu faydasını kimse bilmiyor! Her gün 1 avuç ceviz yiyerek...
Bilim insanlarının 25 yıllık çalışması sonuçlandı! Cevizin bu faydasını kimse bilmiyor! ABD'de bulunan Minnesota Üniversitesi'ndeki bilim insanları 3.300 kişinin diyetlerini inceledi. Araştırmanın sonuçları, günde bir avuç ceviz tüketiminin vücut sağlığına önemli katkılarda bulunduğunu ortaya çıkardı. İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 17.10.2023 17:40 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 17:40
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