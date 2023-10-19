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MESCİDİ AKSA'NIN ÖNEMİ: Mescid-i Aksa nerede, kaç yılında yapıldı?

"Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar, Mescid-i Aksa'ya da sıçradı, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya giriş ve çıkışları tamamen kapatması ve cuma namazını kılmak için buraya gelen Filistinlilere gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahale etmesi, bölgedeki gerginliği artıran son olaylardan biri oldu. Peki, Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.10.2023 17:31 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 17:41
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MESCİDİ AKSA’NIN ÖNEMİ: Mescid-i Aksa nerede, kaç yılında yapıldı?

Mescid-i Aksa, İslam dünyasının en önemli ve kutsal mekanlarından biri olarak kabul edilir. Bu tarihi ve dini mekan, hem Müslümanlar hem de Yahudiler için büyük bir anlam taşır. İşte Mescid-i Aksa hakkında merak edilenler:

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MESCİDİ AKSA’NIN ÖNEMİ: Mescid-i Aksa nerede, kaç yılında yapıldı?

MESCİD-İ AKSA NEREDE?

Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir'inde Harem-ü Şerif denilen bir alan içerisinde yer alıyor.

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MESCİDİ AKSA’NIN ÖNEMİ: Mescid-i Aksa nerede, kaç yılında yapıldı?

Asıl adı Ârâmîce Beth makdeşa, İbrânîce Beth ha-Mikdaş ve Arapça Beytülmakdis olup "mukaddes ev" demektir; ilk kuruluşundan beri taşıdığı bu ad sonradan şehrin tamamını kapsamına almıştır. Şehir için müslümanların benimsediği Kudüs adı da aynı kökten gelmekte ve aslında şehri değil mabedi ifade etmektedir.

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MESCİDİ AKSA’NIN ÖNEMİ: Mescid-i Aksa nerede, kaç yılında yapıldı?

Bu alanın yüzölçümü yaklaşık 144 dönüm olup, sayısı iki yüze ulaşan birçok esere sahiplik eder. Kubbetü's-Sahre'nin da üzerine kurulduğu kutsal kaya bu tepenin en yüksek noktası olarak kabul edilir.

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MESCİDİ AKSA’NIN ÖNEMİ: Mescid-i Aksa nerede, kaç yılında yapıldı?

MESCİD-İ AKSA'NIN ÖNEMİ

Mescid-i Aksa, Müslümanların Mekke ve Medine'den sonra İslam'ın en kutsal üçüncü dini mabedi olarak kabul ediliyor. Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde bulunan ve 400 bin kapasiteye sahip olan Mescid-i Aksa, yüzölçümü alanı 144 dönüm olup Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.