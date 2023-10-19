19 Ekim 2023, Perşembe
MESCİDİ AKSA'NIN ÖNEMİ: Mescid-i Aksa nerede, kaç yılında yapıldı?
"Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar, Mescid-i Aksa'ya da sıçradı, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya giriş ve çıkışları tamamen kapatması ve cuma namazını kılmak için buraya gelen Filistinlilere gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahale etmesi, bölgedeki gerginliği artıran son olaylardan biri oldu. Peki, Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? İşte, haberin detayları...
Giriş Tarihi: 19.10.2023 17:31 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 17:41
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