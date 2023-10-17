17 Ekim 2023, Salı
Suudi Arabistan'dan Türkiye için “elektronik vize” adımı | Türkiye’den vizesiz gidilecek ülkeler hangileri?
SON DAKİKA | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarına sağladığı vize kolaylığı dolayısıyla teşekkür ederek, "Gerek umre gerek hac gerekse diğer seyahatler için bu ciddi bir kolaylık sağlayacaktır." dedi. Türkiye'den vatandaşların vizesiz olarak seyehat edebilecekleri ülkeler hangileri? İşte haberimizin detayları...
Giriş Tarihi: 17.10.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 14:45
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