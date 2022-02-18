Maskeler ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika "maske zorunluluğu" açıklaması

Bakan Koca, konu hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."