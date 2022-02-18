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Haberler Galeri Maskeler ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika "maske zorunluluğu" açıklaması

Maskeler ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika "maske zorunluluğu" açıklaması

Maskeler ne zaman kalkacak? Dünya genelinde Kovid-19 salgını etkili olmaya devam ediyor. Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birlikte yeni alışkanlıklar edinildi. Bunlardan biri de maskeler oldu. Salgının önlenmesinde önemli rol oynayan maskelerin ne zaman kalkacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Söz konusu açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.02.2022 15:18 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 15:18
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Maskeler ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika maske zorunluluğu açıklaması

Maskeler ne zaman kalkacak? sorusu, son günlerde yoğun şekilde araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından "maske zorunluluğu" ile ilgili son dakika açıklamasında bulunan Fahrettin Koca, maskelerin kalkıp kalkmayacağı ile ilgili merak edilenlere yanıt verdi. Bu gelişmelerin ardından gözler maske zorunluluğuna çevrildi. Peki, maskeler ne zaman kalkacak? Make takma zorunluluğu bitecek mi? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maskeler ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika maske zorunluluğu açıklaması

MASKELER NE ZAMAN KALKACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, maske zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik gelen soruya yanıt verdi.

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Maskeler ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika maske zorunluluğu açıklaması

Bakan Koca, konu hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

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Maskeler ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika maske zorunluluğu açıklaması

"VAKA SAYILARI DÜŞÜŞE GEÇECEK"

Bakan Koca, omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.

"Vaka sayısı geçen hafta sonu itibarıyla pikini yapmış oldu. Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastaneye yatışlar yüzde 28-30 kadar azaldı. Yoğun bakıma yatış da yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin düşeceğini düşünüyoruz."

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Maskeler ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika maske zorunluluğu açıklaması

OMİCRON KAYNAKLI ÖLÜMLERE KARŞI "AŞILANIN" ÇAĞRISI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yaptığı açıklamada, Omicron'un Kovid-19'un önceki varyantlarına göre çok daha hızlı bulaştığına dikkati çekti.