18 Şubat 2022, Cuma
Maskeler ne zaman kalkacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika "maske zorunluluğu" açıklaması
Maskeler ne zaman kalkacak? Dünya genelinde Kovid-19 salgını etkili olmaya devam ediyor. Koronavirüsün hayatımıza girmesiyle birlikte yeni alışkanlıklar edinildi. Bunlardan biri de maskeler oldu. Salgının önlenmesinde önemli rol oynayan maskelerin ne zaman kalkacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Söz konusu açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.
Giriş Tarihi: 18.02.2022 15:18 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022 15:18
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