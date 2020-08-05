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Haberler Galeri MSB son dakika! Jandarma Subay-Astsubay MYO alımı ne zaman açıklanacak? Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay mülakatları ne zaman?

MSB son dakika! Jandarma Subay-Astsubay MYO alımı ne zaman açıklanacak? Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay mülakatları ne zaman?

Jandarma Subay-Astsubay MYO alımı ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabı başvuruların sona ermesinin ardından merak ediliyor. 00 subay ve 1.000 astsubay alımı için 3 Temmuz'da başlayan başvuru süreci tamamlanıyor. Alımlar için artık son viraja girildi. Mülakat yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar yeni heyecanı yaşamaya başlayacak. Peki, Jandarma Subay-Astsubay MYO alımı ne zaman açıklanacak? Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay mülakatları ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 14:41
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MSB son dakika! Jandarma Subay-Astsubay MYO alımı ne zaman açıklanacak? Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay mülakatları ne zaman?

Jandarma Subay-Astsubay MYO alımı ne zaman açıklanacak? Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay mülakatları ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazz astubay (1000) ve subay (300) ihtiyacını karşılamak amacıyla başvuruların sonuna gelindi. Adaylar artık sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Peki, Jandarma Subay-Astsubay MYO alımı ne zaman açıklanacak? Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay mülakatları ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MSB son dakika! Jandarma Subay-Astsubay MYO alımı ne zaman açıklanacak? Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay mülakatları ne zaman?

JANDARMA SUBAY-ASTSUBAY BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Temmuz'da başlayan başvurular 3 Ağustos'ta sona erecek. Sonuçların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

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MSB son dakika! Jandarma Subay-Astsubay MYO alımı ne zaman açıklanacak? Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay mülakatları ne zaman?

JANDARMA SUBAY-ASTSUBAY BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

3 Temmuz'da başlayan başvurular 3 Ağustos'ta sona erecek. Başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Girisinternet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

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MSB son dakika! Jandarma Subay-Astsubay MYO alımı ne zaman açıklanacak? Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay mülakatları ne zaman?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

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MSB son dakika! Jandarma Subay-Astsubay MYO alımı ne zaman açıklanacak? Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay mülakatları ne zaman?

b.Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıttarihine kadar mezun olacak durumda olmak veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmak,