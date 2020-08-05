MSB son dakika! Jandarma Subay-Astsubay MYO alımı ne zaman açıklanacak? Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay mülakatları ne zaman?

Jandarma Subay-Astsubay MYO alımı ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabı başvuruların sona ermesinin ardından merak ediliyor. 00 subay ve 1.000 astsubay alımı için 3 Temmuz'da başlayan başvuru süreci tamamlanıyor. Alımlar için artık son viraja girildi. Mülakat yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar yeni heyecanı yaşamaya başlayacak. Peki, Jandarma Subay-Astsubay MYO alımı ne zaman açıklanacak? Jandarma 1300 muvazzaf subay ve astsubay mülakatları ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...