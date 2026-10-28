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Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın son görüntüleri ortaya çıktı: Tehlike o gün fark edilmiş

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çökmesinden 4 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Binadan parçaların kopması üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edilerek önlem aldığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın son görüntüleri ortaya çıktı: Tehlike o gün fark edilmiş 1

İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde çöken 5 katlı metruk binayla ilgili dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Çökmeden günler önce binadan parçaların kopması üzerine itfaiyenin müdahalede bulunduğu öğrenildi.

BEYOĞLU'NDA ÇÖKEN 5 KATLI BİNANIN 4 GÜN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

O anlarda kaydedilen görüntüler, binanın çökmeden önceki durumunu gözler önüne serdi.

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın son görüntüleri ortaya çıktı: Tehlike o gün fark edilmiş 2

5 KATLI METRUK BİNA GECE SAATLERİNDE ÇÖKTÜ

Olay, saat 01.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 5 katlı metruk bina, bitişiğindeki binaya da zarar verdi.

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın son görüntüleri ortaya çıktı: Tehlike o gün fark edilmiş 3

Çökmenin ardından enkaz altında kalanların olabileceği ihtimaline karşı bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın son görüntüleri ortaya çıktı: Tehlike o gün fark edilmiş 4

EKİPLER 3 SAAT BOYUNCA ENKAZDA ARAMA YAPTI

AFAD ve UMKE ekiplerinin katıldığı çalışmalarda arama kurtarma köpekleri de kullanıldı. Yaklaşık 3 saat süren aramaların ardından enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın son görüntüleri ortaya çıktı: Tehlike o gün fark edilmiş 5

İlk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı olayda arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi.

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın son görüntüleri ortaya çıktı: Tehlike o gün fark edilmiş 6

ÇÖKMEDEN 4 GÜN ÖNCE BİNADAN PARÇALAR KOPMUŞ

Olayın ardından binanın çökmesinden 4 gün önce çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin kaydedildiği gün binadan parçaların kopması üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın son görüntüleri ortaya çıktı: Tehlike o gün fark edilmiş 7

Ekiplerin olay yerinde gerekli önlemleri aldığı ancak binanın 4 gün sonra çöktüğü belirtildi.

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın son görüntüleri ortaya çıktı: Tehlike o gün fark edilmiş 8

Ortaya çıkan görüntülerde metruk binanın çökmeden önceki hali yer aldı.

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın son görüntüleri ortaya çıktı: Tehlike o gün fark edilmiş 9
Beyoğlunda 4 katlı metruk bina bir anda çöktü! BEYOĞLU'NDA 4 KATLI METRUK BİNA BİR ANDA ÇÖKTÜ!
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