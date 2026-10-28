Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın son görüntüleri ortaya çıktı: Tehlike o gün fark edilmiş
İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın çökmesinden 4 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Binadan parçaların kopması üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edilerek önlem aldığı öğrenildi.
İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde çöken 5 katlı metruk binayla ilgili dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Çökmeden günler önce binadan parçaların kopması üzerine itfaiyenin müdahalede bulunduğu öğrenildi.
O anlarda kaydedilen görüntüler, binanın çökmeden önceki durumunu gözler önüne serdi.
5 KATLI METRUK BİNA GECE SAATLERİNDE ÇÖKTÜ
Olay, saat 01.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 5 katlı metruk bina, bitişiğindeki binaya da zarar verdi.
Çökmenin ardından enkaz altında kalanların olabileceği ihtimaline karşı bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
EKİPLER 3 SAAT BOYUNCA ENKAZDA ARAMA YAPTI
AFAD ve UMKE ekiplerinin katıldığı çalışmalarda arama kurtarma köpekleri de kullanıldı. Yaklaşık 3 saat süren aramaların ardından enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.
İlk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı olayda arama kurtarma çalışmaları sona erdirildi.