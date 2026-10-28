Beyoğlu'nda 5 katlı metruk binanın son görüntüleri ortaya çıktı: Tehlike o gün fark edilmiş

5 KATLI METRUK BİNA GECE SAATLERİNDE ÇÖKTÜ

Olay, saat 01.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 5 katlı metruk bina, bitişiğindeki binaya da zarar verdi.