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Haberler Galeri Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?

Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?

Son dakika haberi... İç hat uçuşlar ne zaman başlayacak? İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır uçak seferleri yapılmıyordu. Seyahat kısıtlamasının tüm illerde kalkmasının ardından iç hat uçuşlarının başlayacağı tarih belli oldu. Öte yandan ilk uçuşların yapılacağı yerler de açıklandı. Peki, ilk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 13:38
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Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?

Son dakika... İç hat uçuşlarının başlayacağı tarih belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen uçak seferleri yeniden başlıyor. Kontrollü normal hayata geçiş aşamasında en çok merak edilenlerden biri de uçuşların başlayacağı tarih olmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından iç hat uçuş tarihi ve uçuşların yapılacağı yerler araştırılmaya başlandı. Peki, ilk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

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Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?

İÇ HAT UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Haziran itibarıyla hava yolunda iç hat uçuşlarının başlayacağını açıkladı.

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Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibarıyla yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?

İLK UÇUŞLAR HANGİ İLLERE YAPILACAK?

THY'nin ilk uçuşunun pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapılacağı öğrenildi. Bakan Karaismailoğlu, "İlk uçuşlar İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacak, diğer havalimanları uçuşlara kademeli açılacak." şeklinde konuştu.

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Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?

İstanbul'da bulunan Sabiha Gökçen ile İstanbul havalimanlarından Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a karşılıklı THY seferlerin aynı gün başlatılması, 3 Haziran'dan itibaren de diğer şehirlere uçuş yapılması bekleniyor.