HaberlerGaleriSon dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?
Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?
Son dakika haberi... İç hat uçuşlar ne zaman başlayacak? İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır uçak seferleri yapılmıyordu. Seyahat kısıtlamasının tüm illerde kalkmasının ardından iç hat uçuşlarının başlayacağı tarih belli oldu. Öte yandan ilk uçuşların yapılacağı yerler de açıklandı. Peki, ilk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 30.05.2020 13:23Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 13:38