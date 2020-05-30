Son dakika: İlk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak?

Son dakika... İç hat uçuşlarının başlayacağı tarih belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen uçak seferleri yeniden başlıyor. Kontrollü normal hayata geçiş aşamasında en çok merak edilenlerden biri de uçuşların başlayacağı tarih olmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından iç hat uçuş tarihi ve uçuşların yapılacağı yerler araştırılmaya başlandı. Peki, ilk uçuşlar hangi illere yapılacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...