Bakanlık ilçe ilçe açıkladı! İşte afet konutları ve köy evleri | Hangi ile kaç konut yapılacak?

Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen 2 büyük depremin yaraları sarılıyor. Hasar alan illerde çalışmalar devam ederken diğer yandan bölgede yapılacak konutlara ilişkin detaylar da belli oluyor. Adıyaman merkez Örenli'de 26 bin TOKİ konutu inşa edilecek. Adıyaman'da 10 bin köy konutu kültürel dokuya uygun yapılacak. TOKİ, Besni'de 2 bin 500, Kahta'da bin 242 konut inşa edecek. Gölbaşı'na 5 bin, Tut'a 850 TOKİ konutu yapılacak. Adıyaman'ın kurulacağı yeni yeri A Haber görüntüledi. Peki nereye ne kadar sayıda konut yapılacak? Köy ve afet konutları nasıl olacak? İşte, TOKİ deprem konutları Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa için merak edilenler, ilçe ilçe konutların yapılacağı yerler ve örnek köy evi-afet konutları…

Giriş Tarihi: 24.02.2023 13:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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