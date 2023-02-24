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Haberler Galeri Bakanlık ilçe ilçe açıkladı! İşte afet konutları ve köy evleri | Hangi ile kaç konut yapılacak?

Bakanlık ilçe ilçe açıkladı! İşte afet konutları ve köy evleri | Hangi ile kaç konut yapılacak?

Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen 2 büyük depremin yaraları sarılıyor. Hasar alan illerde çalışmalar devam ederken diğer yandan bölgede yapılacak konutlara ilişkin detaylar da belli oluyor. Adıyaman merkez Örenli'de 26 bin TOKİ konutu inşa edilecek. Adıyaman'da 10 bin köy konutu kültürel dokuya uygun yapılacak. TOKİ, Besni'de 2 bin 500, Kahta'da bin 242 konut inşa edecek. Gölbaşı'na 5 bin, Tut'a 850 TOKİ konutu yapılacak. Adıyaman'ın kurulacağı yeni yeri A Haber görüntüledi. Peki nereye ne kadar sayıda konut yapılacak? Köy ve afet konutları nasıl olacak? İşte, TOKİ deprem konutları Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, Kilis, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa için merak edilenler, ilçe ilçe konutların yapılacağı yerler ve örnek köy evi-afet konutları…

Giriş Tarihi: 24.02.2023 13:00
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Bakanlık ilçe ilçe açıkladı! İşte afet konutları ve köy evleri | Hangi ile kaç konut yapılacak?

Adıyaman merkez Örenli'de 26 bin TOKİ konutu inşa edilecek. Adıyaman'da 10 bin köy konutu kültürel dokuya uygun yapılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakanlık ilçe ilçe açıkladı! İşte afet konutları ve köy evleri | Hangi ile kaç konut yapılacak?

TOKİ, Besni'de 2 bin 500, Kahta'da bin 242 konut inşa edecek. Gölbaşı'na 5 bin, Tut'a 850 TOKİ konutu yapılacak. Adıyaman'ın kurulacağı yeni yeri A Haber görüntüledi.

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Bakanlık ilçe ilçe açıkladı! İşte afet konutları ve köy evleri | Hangi ile kaç konut yapılacak?

Konut inşaatları yıkımın olduğu yerlere değil fay hatalarının uzağına yapılacak. Fay hatlarının hepsinin haritası çiliyor. Riskli bölgeler belirleniyor o noktalara uzak olan yerlere yapılacak.

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Bakanlık ilçe ilçe açıkladı! İşte afet konutları ve köy evleri | Hangi ile kaç konut yapılacak?

Örenli'de konutlar dağ yamacına yapılacak. Ekipler burada zemin etüdü için sondaj çalışmaları yaptı. Oradaki sağlamlığı tespit ediyorlar. İşte konutların yapılacağı yerler sağlamlığın tespit edildiği noktalar.

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Bakanlık ilçe ilçe açıkladı! İşte afet konutları ve köy evleri | Hangi ile kaç konut yapılacak?

Konutlar genellikle kayalık alanlara yapılıyor. Bu noktalar şehrin biraz daha dışında yer alıyor. Şehir merkezi oldukça kötü bir durumda. Bu noktaya 4 bin konutu yapılacak.