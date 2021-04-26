Ermeni çetelerinin katliamları bilimsel kazılarla gözler önüne serildi!
Ermeni çetelerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında silahsız sivillere yönelik katliamları, toplu mezar kazılarıyla gözler önüne serildi. Kazılarda elde edilen bulgular, Ermeni çetelerin Müslüman ahaliyi insanlık dışı işkencelerle katlettiğini kanıtlıyor.
Giriş Tarihi: 26.04.2021
12:14 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
12:14
Ermeni çetelerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında silahsız sivillere yönelik katliamları, toplu mezar kazılarıyla gözler önüne serildi. Kazılarda elde edilen bulgular, Ermeni çetelerin Müslüman ahaliyi insanlık dışı işkencelerle katlettiğini kanıtlıyor. Giresun'un Göreli İlçesi'nde 1. Dünya Savaşı sırasında Rus Ordusu'ndaki Ermeni askerler tarafından kurşuna dizilerek öldürülen 20 Türk gencine ait kemikler görülüyor.
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Ermeni çetelerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında silahsız sivillere yönelik katliamları, toplu mezar kazılarıyla gözler önüne serildi. Kazılarda elde edilen bulgular, Ermeni çetelerin Müslüman ahaliyi insanlık dışı işkencelerle katlettiğini kanıtlıyor. 4 Nisan 1990'da Van'da yapılan toplu mezar kazılarında 1915-1916 yılları arasında Ermeni çetelerin yaptığı katliamda 3 bin Türk'e ait kemikler görülüyor.
Ermeni çetelerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında silahsız sivillere yönelik katliamları, toplu mezar kazılarıyla gözler önüne serildi. Kazılarda elde edilen bulgular, Ermeni çetelerin Müslüman ahaliyi insanlık dışı işkencelerle katlettiğini kanıtlıyor. 27 Mayıs 2003'de Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Gedikli köyünde yapılan toplu mezar kazılarında 1919 yılında Ermeni çeteler tarafından öldürülen Türkler'e ait iskeletlerdeki kılıç kesikleri görülüyor.
Ermeni çetelerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında silahsız sivillere yönelik katliamları, toplu mezar kazılarıyla gözler önüne serildi. Kazılarda elde edilen bulgular, Ermeni çetelerin Müslüman ahaliyi insanlık dışı işkencelerle katlettiğini kanıtlıyor. 15 Haziran 2010'daki kazı çalışmasında Erzurum Tepeköy'de Ermeni çeteler tarafından öldürülen Müslüman Türkler'e ait kemik parçası üzerinde bulunan kurşun görülüyor.
Ermeni çetelerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında silahsız sivillere yönelik katliamları, toplu mezar kazılarıyla gözler önüne serildi. Kazılarda elde edilen bulgular, Ermeni çetelerin Müslüman ahaliyi insanlık dışı işkencelerle katlettiğini kanıtlıyor. 15 Haziran 2010'daki kazı çalışmasında Erzurum Tepeköy'de Ermeni çeteler tarafından öldürülen Müslüman Türkler'e ait kemik parçaları görülüyor.