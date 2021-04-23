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23 Nisan korona tablosu: Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? Türkiye Kovid-19 son durum
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tarafından her gün yayımlanan koronavirüs tablosu ile vaka ve vefat sayısı açıklanıyor. Son zamanlarda artan vaka sayısı nedeniyle, günlük vaka tablosu sıklıkla araştırılmaya başlandı. 60 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısı, son günlerde yeniden düşüşe geçti. Peki, Türkiye'de bugünkü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı 23 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 17:21
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