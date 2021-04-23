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Haberler Galeri 23 Nisan korona tablosu: Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? Türkiye Kovid-19 son durum

23 Nisan korona tablosu: Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? Türkiye Kovid-19 son durum

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tarafından her gün yayımlanan koronavirüs tablosu ile vaka ve vefat sayısı açıklanıyor. Son zamanlarda artan vaka sayısı nedeniyle, günlük vaka tablosu sıklıkla araştırılmaya başlandı. 60 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısı, son günlerde yeniden düşüşe geçti. Peki, Türkiye'de bugünkü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı 23 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 17:21
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23 Nisan korona tablosu: Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? Türkiye Kovid-19 son durum

23 Nisan korona tablosu açıklandı mı? Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele titizlikle yürütülüyor. Son zamanlarda görülen vaka artışı nedeniyle kısmi kapanmaya geçilen Türkiye'de günlük vaka sayısı konusunda araştırmalar sürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından test sayısı, vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı ve iyileşen hasta sayısının açıklandığı koronavirüs tablosu her gün paylaşılıyor. Peki, Türkiye'de bugünkü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı 23 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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23 Nisan korona tablosu: Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? Türkiye Kovid-19 son durum

23 NİSAN KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 23 Nisan 2021 koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı taraıfndan tablo açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

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23 Nisan korona tablosu: Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? Türkiye Kovid-19 son durum

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

22 Nisan Perşembe günkü tabloya göre, son 24 saatte 312 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 354 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 128 oldu.

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23 Nisan korona tablosu: Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? Türkiye Kovid-19 son durum

Son 24 saatte 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 40 bin 704'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382, vefat sayısı 37 bin 329, ağır hasta sayısı 3 bin 463 oldu.

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23 Nisan korona tablosu: Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? Türkiye Kovid-19 son durum

SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videokonferans yöntemiyle başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

"Yerli aşılarımızdan insan denemelerine ilk başlayan inaktif aşı adayımız, Faz-2 çalışmasını tamamlamak üzere. Son gönüllülerin aşılanması yapılmış ve mayıs ayı içinde son adım olan Faz-3 aşamasına geçecektir." bilgisini paylaşan Koca, çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini bildirdi.