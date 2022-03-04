Beklenen açıklama: 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 3.000 bekçi alımı hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2022 yılında yapılması beklenen bekçi alımı ile ilgili müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2022 yılında 3 bin bekçi alınacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler bekçi alımı detaylarına çevrildi. Peki, 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 3.000 bekçi alımı hangi illere yapılacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.03.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 09:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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