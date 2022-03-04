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Beklenen açıklama: 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 3.000 bekçi alımı hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2022 yılında yapılması beklenen bekçi alımı ile ilgili müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2022 yılında 3 bin bekçi alınacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler bekçi alımı detaylarına çevrildi. Peki, 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 3.000 bekçi alımı hangi illere yapılacak? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022 09:14
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Beklenen açıklama: 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 3.000 bekçi alımı hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Resmi Gazete'nin 4 Mart 2022 tarihli sayısında yayımlanan karara göre, 2022 yılı içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 bin bekçi alınacak. Müjdeli haberin gelmesinin ardından bekçi olabilmek için bekleyişte olan vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki, 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 3.000 bekçi alımı hangi illere yapılacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen açıklama: 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 3.000 bekçi alımı hangi illere yapılacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 3 bin bekçi alımı yapılacak. Polis Akademisi tarafından birkaç gün içerisinde bekçi alımı ilanının yayımlanması bekleniyor. Söz konusu ilanın yayımlanması ile birlikte başvuru tarihi belli olacak.

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Beklenen açıklama: 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 3.000 bekçi alımı hangi illere yapılacak?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Bekçi ilanının henüz yayımlanmaması nedeniyle şartlar da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında şartlar şu şekilde uygulanmıştı:

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Beklenen açıklama: 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 3.000 bekçi alımı hangi illere yapılacak?

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

* En az 167 cm boyunda olmak,

* Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

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Beklenen açıklama: 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 3.000 bekçi alımı hangi illere yapılacak?

* Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

* Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),