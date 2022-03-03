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Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı ayın kaçında?

Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda heyecan başlıyor. Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray, daha önce kupasını kaldırdığı organizasyonda son 16 turuna yükselmeyi başardı. Grubunu namağlup lider tamamlayan Galatasaray, son 16 turunda Barcelona ile karşılaşacak. Peki, Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı ayın kaçında? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022 17:00
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Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı ayın kaçında?

Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. 1999-2000 sezonunda Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, bu sezon da grubunu namağlup tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Peki, Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı ayın kaçında? İşte merak edilenler...

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Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı ayın kaçında?

BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağında Barcelona'ya konuk olacak. Barcelona - Galatasaray maçı 10 Mart'ta oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 17 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

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Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı ayın kaçında?

GALATASARAY, UEFA'DAN 17,5 MİLYON AVRO GELİR ELDE ETTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider olarak son 16 turuna yükselen Galatasaray, 17,5 milyon avroluk gelirin sahibi oldu.

Bu sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın PSV takımına elenmişti. Devler Ligi şansını kaybeden "Cimbom", statü gereği verilen Şampiyonlar Ligi'ndeki yayın havuzu gelirinin yüzde 10'luk kısmıyla (350 bin avro) teselli buldu.

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Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı ayın kaçında?

Yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam eden sarı-kırmızılı ekip, önce İskoçya'dan St. Johnstone, akabinde de play-off turunda Danimarka'dan Randers'ı saf dışı bırakarak gruplara adını yazdırdı.

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Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı ayın kaçında?

Galatasaray, gruplara katılım bedeli olarak 3,63 milyon avroyu kasasına koyarken, 6 maç sonunda elde ettiği 3 galibiyetle 1,89 milyon avro ve 3 beraberlikle de 0,63 milyon avro kazandı. "Cimbom" gruptaki beraberlikler sonucu havuzda toplanan paradan da 0,63 milyon avroluk pay elde etti.