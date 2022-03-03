03 Mart 2022, Perşembe
Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı ayın kaçında?
Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda heyecan başlıyor. Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray, daha önce kupasını kaldırdığı organizasyonda son 16 turuna yükselmeyi başardı. Grubunu namağlup lider tamamlayan Galatasaray, son 16 turunda Barcelona ile karşılaşacak. Peki, Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı ayın kaçında? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 03.03.2022 17:00
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20