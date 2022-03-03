Barcelona Galatasaray maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı ayın kaçında?

Galatasaray, gruplara katılım bedeli olarak 3,63 milyon avroyu kasasına koyarken, 6 maç sonunda elde ettiği 3 galibiyetle 1,89 milyon avro ve 3 beraberlikle de 0,63 milyon avro kazandı. "Cimbom" gruptaki beraberlikler sonucu havuzda toplanan paradan da 0,63 milyon avroluk pay elde etti.