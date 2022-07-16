Bekçilik yazılı sınavı soruları nasıl olacak? 2022 Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Genel kültür soruları kaç adet olacak?

Bekçilik yazılı sınavı soruları nasıl olacak? Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek bekçi alımında yazılı sınav aşamasına geçildi. Emniyet Hizmetleri Sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere yapılacak 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yazılı sınavı 17 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sınava saatler kala sınav soruları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, bekçilik yazılı sınavı soruları nasıl olacak? 2022 Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Genel kültür soruları kaç adet olacak? İşte cevaplar...