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Haberler Galeri Bekçilik yazılı sınavı soruları nasıl olacak? 2022 Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Genel kültür soruları kaç adet olacak?

Bekçilik yazılı sınavı soruları nasıl olacak? 2022 Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Genel kültür soruları kaç adet olacak?

Bekçilik yazılı sınavı soruları nasıl olacak? Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek bekçi alımında yazılı sınav aşamasına geçildi. Emniyet Hizmetleri Sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere yapılacak 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yazılı sınavı 17 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sınava saatler kala sınav soruları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, bekçilik yazılı sınavı soruları nasıl olacak? 2022 Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Genel kültür soruları kaç adet olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 16:40
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Bekçilik yazılı sınavı soruları nasıl olacak? 2022 Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Genel kültür soruları kaç adet olacak?

Bekçilik yazılı sınavı soruları nasıl olacak? 2022 yılında 81 il valiliğinde toplam 3.250 bekçi istihdam edilecek. Söz konusu alım dönemindeki bekçilerde en az lise ve dengi okul mezunu şartı aranıyor. Ön sağlık kontrolünün tamamlanması ile birlikte yazılı sınava hak kazanan adaylar belirlendi. 17 Temmuz'da yapılacak yazılı sınav hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bekçilik yazılı sınavı soruları nasıl olacak? 2022 Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Genel kültür soruları kaç adet olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçilik yazılı sınavı soruları nasıl olacak? 2022 Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Genel kültür soruları kaç adet olacak?

Bekçilik yazılı sınavı soruları nasıl olacak?

SINAVDA SORULACAK SORULARA AİT KONU BAŞLIKLARI:

Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru
Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru

Toplam: 100 soru

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Bekçilik yazılı sınavı soruları nasıl olacak? 2022 Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Genel kültür soruları kaç adet olacak?

BEKÇİLİK SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Bekçilik yazılı sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak olan yazılı sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için toplam 120 dakika süre verilecek.

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Bekçilik yazılı sınavı soruları nasıl olacak? 2022 Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Genel kültür soruları kaç adet olacak?

YAZILI SINAV NASIL OLACAK?

Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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Bekçilik yazılı sınavı soruları nasıl olacak? 2022 Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Genel kültür soruları kaç adet olacak?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 bekçilik yazılı sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.