Bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? Polis Akademisi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek bekçilik yazılı sınavının detayları belli oldu. Ön sağlık kontrolünü başarıyla tamamlayarak yaılı sınavına katılacak olan adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve biteceğini merak ediyor. Peki, bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 bekçilik sınavı kaç dakika sürecek? MEB bekçilik sınav süresi ne kadar? İşte haberin detayları...