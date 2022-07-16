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Bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 bekçilik sınavı kaç dakika sürecek? MEB bekçilik sınav süresi ne kadar?

Bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 yılı bekçi alımı için geri sayım başladı. Yazılı sınavını başlamasına saatler kala gözler sınav süresine çevrildi. Sınava katılacak bekçi adayları ve yakınları, sınavın başlangıç ve bitiş saatini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirilecek yazılı sınavın detayları belli oldu. Peki, bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 bekçilik sınavı kaç dakika sürecek? MEB bekçilik sınav süresi ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2022 16:20
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Bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 bekçilik sınavı kaç dakika sürecek? MEB bekçilik sınav süresi ne kadar?

Bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? Polis Akademisi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek bekçilik yazılı sınavının detayları belli oldu. Ön sağlık kontrolünü başarıyla tamamlayarak yaılı sınavına katılacak olan adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve biteceğini merak ediyor. Peki, bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 bekçilik sınavı kaç dakika sürecek? MEB bekçilik sınav süresi ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 bekçilik sınavı kaç dakika sürecek? MEB bekçilik sınav süresi ne kadar?

BEKÇİLİK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Bekçilik yazılı sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak olan yazılı sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için toplam 120 dakika süre verilecek.

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Bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 bekçilik sınavı kaç dakika sürecek? MEB bekçilik sınav süresi ne kadar?

SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:

Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru
Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru

Toplam: 100 soru

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Bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 bekçilik sınavı kaç dakika sürecek? MEB bekçilik sınav süresi ne kadar?

YAZILI SINAV NASIL OLACAK?

Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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Bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 bekçilik sınavı kaç dakika sürecek? MEB bekçilik sınav süresi ne kadar?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 bekçilik yazılı sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.