16 Temmuz 2022, Cumartesi
Bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 bekçilik sınavı kaç dakika sürecek? MEB bekçilik sınav süresi ne kadar?
Bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 yılı bekçi alımı için geri sayım başladı. Yazılı sınavını başlamasına saatler kala gözler sınav süresine çevrildi. Sınava katılacak bekçi adayları ve yakınları, sınavın başlangıç ve bitiş saatini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirilecek yazılı sınavın detayları belli oldu. Peki, bekçilik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 bekçilik sınavı kaç dakika sürecek? MEB bekçilik sınav süresi ne kadar? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.07.2022 16:20
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