Bekçilik sınav giriş belgesi nereden alınır? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!

Bekçilik sınav giriş belgesi nereden alınır? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 3.250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu alımlar için süreç devam ediyor. Ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yazılı sınava çevrildi. Sınav giriş belgeleri ile sınava katılacak olan adaylar, belgelerin nereden alınabileceğini araştırıyor. Peki, bekçilik sınav giriş belgesi nereden alınır? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav giriş belgesi çıktı alma nasıl ypaılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.07.2022 14:54 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 14:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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