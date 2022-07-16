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Haberler Galeri Bekçilik sınav giriş belgesi nereden alınır? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!

Bekçilik sınav giriş belgesi nereden alınır? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!

Bekçilik sınav giriş belgesi nereden alınır? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 3.250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu alımlar için süreç devam ediyor. Ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler yazılı sınava çevrildi. Sınav giriş belgeleri ile sınava katılacak olan adaylar, belgelerin nereden alınabileceğini araştırıyor. Peki, bekçilik sınav giriş belgesi nereden alınır? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav giriş belgesi çıktı alma nasıl ypaılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2022 14:54 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 14:54
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Bekçilik sınav giriş belgesi nereden alınır? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!

Bekçilik sınav giriş belgesi nereden alınır? 2022 yılı bekçi alımında son viraja girildi. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, heyecan içinde sınav giriş belgelerini araştırıyor. Adayların sınava katılabilmek için sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınava saatler kala konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, bekçilik sınav giriş belgesi nereden alınır? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav giriş belgesi çıktı alma nasıl ypaılır? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçilik sınav giriş belgesi nereden alınır? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Bekçilik yazılı sınav giriş belgeleri, MEB'in resmi internet adresinden erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak bekçilik sınav giriş belgelerini görüntüleyebilirsiniz.

2022 BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN...

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Bekçilik sınav giriş belgesi nereden alınır? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak. 100 soru için toplam 120 dakika süre verilecek.

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Bekçilik sınav giriş belgesi nereden alınır? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!

SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:

Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru
Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru

Toplam: 100 soru

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Bekçilik sınav giriş belgesi nereden alınır? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!

YAZILI SINAV NASIL OLACAK?

Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.